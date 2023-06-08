В Солнечногорске поставили на ноги пациента со множественными переломами после ДТП

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Обследование показало множественные открытые переломы коленных суставов, многооскольчатый открытый перелом бедра и обеих костей голени, черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы рёбер с повреждением лёгкого и травму груди. Кроме того, в полости между лёгким и грудной стенкой у него скопились жидкость и воздух.
«Пациент был в таком тяжёлом состоянии, что его нельзя было перевезти в операционную. Пришлось накладывать аппарат наружной фиксации для стабилизации переломов ног прямо в условиях реанимации. Во время лечения анестезиологи прибегли к диализу – очищению крови от вредных веществ и лишней жидкости», – рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Денис Гараев.Пациент находился в реанимации больше месяца. После стабилизации состояния его перевели в травматологическое отделение. Через две недели врачи планируют провести второй этап лечения – остеосинтез бедренной кости пластиной. К этому времени пациент будет передвигаться на костылях. Через несколько месяцев он уже сможет ходить самостоятельно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье прооперировали подростка с отломившейся костной опухолью.