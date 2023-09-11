В Союзе пациентов объяснили пользу внедрения ИИ в здравоохранение

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Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов объяснила Ольга Вострикова поддержала внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему здравоохранения.
«У нас много образованных врачей, но один человек не может обладать тем объемом знаний, чтобы выявить редкое заболевание и поставить окончательный диагноз, для этого назначают консилиум. А ИИ уже работает автономно по многим направлением в медицине, например, можно загрузить в специальную программу фотографию, чтобы она определила злокачественная родинка или нет», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Вострикова.
При этом, она подчеркнула, что негативным последствием такого внедрение является сокращение кадров медучреждений.
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