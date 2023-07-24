В стоматологические поликлиники Подмосковья внедряют онкоскрининг

Фото: istockphoto / gpointstudio
В Московской области в рамках проекта стандартизации стоматологических поликлиник внедряется программа онкоскрининга.
«Очень важно, что в стоматологии мы в рамках стандарта внедряем такую программу, как онкоскрининг. Это очень важно, потому что это борьба с запущенными формами злокачественных заболеваний», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, что собой представляет стандарт стоматологических поликлиник.
В Подмосковье планируется привести в единому стандарту 75 стоматологических поликлиник.
В Подмосковье прошли «перезагрузку» 6 государственных стоматологических поликлиник.
Алиса Сергиенко