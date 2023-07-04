В Талдоме выписали девочку, пострадавшую от укуса змеи

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В больницу Талдомского городского округа доставили 12-летнюю девочку с укусом ядовитой змеи, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Девочка была госпитализирована в педиатрическое отделение медицинского учреждения.
Юная пациентка находилась под пристальным наблюдением врачей порядка недели. На данный момент девочка чувствует себя хорошо, она выписана домой.
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«При осмотре в месте укуса была выраженная гиперемия — переполнение сосудов кровью — и болезненность, состояние сопровождалось слабостью. Девочке сразу же была введена сыворотка против яда гадюки и противоаллергический препарат, после чего отек и краснота ушли, самочувствие улучшилось», — сказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Безкупская.
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Алиса Сергиенко