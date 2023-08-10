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В тканях сердца впервые обнаружены частицы микропластика

10 августа 2023, 10:30

Фото:istockphoto/SewcreamStudio

Китайские учёные из Столичного медицинского университета нашли частицы микропластика в тканях сердца человека.
Результаты исследования опубликовали в журнале ACS Environmental Science & Technology.

Микропластик — это фрагменты пластмасс менее 5 мм.Учёные доказали, что они пособны проникать в организм человека через рот, нос, полости тела, которые связаны с внешним миром. Но данные о внутренних органах, не подвергающихся воздействию окружающей среды, пока ограничены.


Исследователи собрали образцы ткани сердца у 15 человек во время операций, образцы крови до и после оперативного вмешательства у половины участников. После чего проанализировали биоматериал с помощью прямой лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне и идентифицировали частицы размером от 20 до 500 микрон из 8 типов пластика, в их числе полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и полиметилметакрилат.

Анализ показал от десятков до тысяч отдельных частиц микропластика. Таким образом исследование доказало, что микропластики накапливаются и сохраняются в сердце и его внутренних тканях.

Также выяснилось, что количество микропластика возросло после операции. По мнению исследователей, инвазивные медицинские процедуры — это упущенный путь накопления микропластика.

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#сердце
#ученые
#исследование
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Мытищинские врачи спасли 29-летнюю девушку с инфарктом миокарда
10 августа 2023, 09:54

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Молодая девушка поступила в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы с жалобами на жгучую боль в груди.
В ходе обследования врачи диагностировали 29-летней пациентке инфаркт миокарда. Инфаркт был вызван закупоренной главной коронарной артерией, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В экстренном порядке под ренген-контролем при помощи ангиографа внутри коронарных артерий мы имплантировали стент. В результате коронарный кровоток был восстановлен. Таким образом, нам удалось спасти миокард от некроза, омертвения сердечной мышцы. Уже во время операции пациентка перестала чувствовать боль и жжение в груди», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Олег Соловьев.
Такая патология очень редко встречается у людей в таком возрасте. Благодаря современному оборудованию, опыту и профессионализму врачей Мытищинский больницы удалось вовремя поставить правильный диагноз, оказать помощь и начать лечение пациентки.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо, она переведена в отделение кардиологии, находится под наблюдением врачей. 

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#операции
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#мытищи
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Ученые раскрыли пользу послеобеденного сна
The Lancet: послеобеденный сон помогает лучше справиться с жарой
10 августа 2023, 00:52

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

Ученые из Австралийского национального университета пришли к выводу, что сиеста (послеобеденный отдых) помогает эффективно справляться с высокими температурами. Их научное исследование было опубликовано в The Lancet: Planetary Health.
Эксперты подчеркнули, что сильная жара может неблагоприятно отразиться на здоровье, иногда даже вызывая смертельные состояния, такие как сердечные приступы.

Согласно результатам исследования, сиеста представляет собой эффективный метод сохранения здоровья в жаркие дни. Отдых после обеда способствует физиологической адаптации организма к высоким температурам, требующей примерно 15 дней. В этот период тело отдыхает, нормализует свою работу и снижает воздействие жары.

В то время как некоторые методы борьбы с жарой, например, использование кондиционеров, могут не предоставлять такой выгоды и даже повысить уязвимость при пребывании на улице в жару.

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#здоровье
#врач
#эксперты
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Тошнота и потеря сознания: невролог Квилинская — об основных симптомах сотрясения мозга
09 августа 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Andrii Borodai

Невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская заявила, что типичными симптомами сотрясения головного мозга являются тошнота, головная боль, потеря сознания, иногда даже амнезия.
«Иногда сотрясение мозга протекает без явных симптомов. Из-за этого пострадавшие не всегда замечают заболевание и обращаются к врачу. После удара часто образуется «шишка», но симптомы могут появиться через несколько часов и сохраняться нескольких дней или недель. Основными признаками являются потеря сознания, головная боль, головокружение, тошнота, потеря памяти», — пояснила в беседе с NEWS.ru Квилинская.

Она добавила, что у подобного недуга есть три степени заболевания. Так, при первой может быть лёгкий кратковременный обморок, при второй человек дольше 20 минут плохо себя чувствует, присутствуют потеря сознания и рвота, при третьей наблюдается длительная потеря сознания и амнезия.

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#врач
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Россиянам рассказали о страшных последствиях употребления большого количества яиц
Гастроэнтеролог Кашух: Переизбыток яиц может ускорить развитие атеросклероза
09 августа 2023, 17:14

Фото: istockphoto.com/Михаил Руденко

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что при употреблении большого количества куриных яиц могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, в частности повышается риск развития атеросклероза.
Всему виной содержание в желтке яиц холестерина.

Кроме того, яичный белок в редких случаях способен вызвать аллергию.

Однако яйца обладают и полезными свойствами.

«В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма. Они участвуют в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. А яичный белок отлично усваивается организмом. Лецитин — один важный ингредиент в составе яиц. Он помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.

Врач отметила, что важно соблюдать меру в употреблении людого продукта, включая яйца. Так, специалист рекомендовала есть не более 1-2 яиц в день.

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В больницы Подмосковья поступило новое медоборудование на сумму более 250 млн рублей
09 августа 2023, 16:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В медицинские организации Московской области поступило новое видеоэндоскопическое оборудование, предназначенное для проведения диагностики пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нижних отделов дыхательных путей.

Благодаря новому оборудованию врачи смогут проводить диагностику заболеваний на ранних стадиях, а также проводить современные малоинвазивные операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 

«С начала года в больницы Подмосковья поставили 24 единицы видеоэндоскопической техники — это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 
В новом оборудование есть встроенная камера, которая даёт возможность получения детального изображения исследуемого органа и на ранней стадии выявить различные заболевания, в том числе онкологические, кроме того оборудование будут использовать для выполнения биопсии.  

Новое медицинское оборудование поступило в областные больницы городские округов: Видное, Домодедово, Красногрск, Павловский Посад, Лыткарино и другие больницы.  
«Благодаря новому диагностическому оборудованию, мы имеем возможность выявлять целый спектр заболеваний: онкологию, язвы, эррозии, рефлюкс, грыжи пищевого отверстия, диафрагмы. По сравнению с оборудованием предыдущего поколения этот аппарат более комфортен для пациента и врача», — рассказала врач-эндоскопист Видновской больнцы Людмила Бухтеева. 

Медицинская техника закуплена благодаря проекту модернизации первичного звена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва. 

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#рентген
#служба
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Российские ученые разрабатывают протез для печени
09 августа 2023, 16:07

Фото: istockphoto/Evgeny Lonskov

Ученые Российского химико-технологического университета работают над новым методом восстановления клеток печени, поврежденных из-за цирроза. Он предполагает удаление разрушенных тканей и установку на их место специального каркаса, который будет стимулировать регенерацию собственных клеток организма.
Основой импланта, вживляемого на место поврежденных и разрушенных клеток печени, является особый пористый материал — аэрогель. Он будет производиться из биополимеров. Причем каждый каркас, который впоследствии будет обрастать живой тканью, будет напечатан на 3D-принтере строго индивидуально для каждого пациента, передают «Известия». Конструкцию заполнят антибиотиками для подавления воспалительных процессов и стволовыми клетками пациента, чтобы ускорить процесс восстановления.

Специалисты уже провели испытания свойств нового материала на животных. Эксперимент показал, что аэрогель не токсичен, не вызывает отторжения и полностью безопасен. По словам ученых, до момента применения метода в медицинской практике еще предстоит пройти полный цикл доклинических и клинических испытаний. Проект получил поддержку Российского научного фонда.

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#ученые
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Комментарий Минздрава МО по происшествию в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 13:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Всем пострадавшим при взрыве будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, 5 бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. На данный момент известно о 43 пострадавших, из них 6 — в тяжелом состоянии», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ведомство сообщает, что всем пострадавшим при взрыве будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.

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#тела
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Подмосковные врачи прооперировали юношу, пострадавшего из-за лобового столкновения с КамАЗом
09 августа 2023, 11:20

Фото: istockphoto / Gumpanat

Бригада скорой помощи доставила 17-летнего юношу в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу.
Подросток находился в тяжелом состоянии после автомобильной аварии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи выяснили, что после столкновения с КамАЗом подросток перелетел с заднего сидения, застряв в лобовом стекле легкового автомобиля. Экстренные службы доставали парня из легкого автомобиля.  

После обследования врачи диагностировали переломы, захватывающие грудную клетку и нижнюю часть спины, закрытый оскольчатый перелом средней трети бедренной кости. Врачи приняли решение о ​срочном проведении оперативного вмешательства. 

«Во время операции мы сопоставили отломки бедра и зафиксировали их металлической пластиной. Молодому человеку предстоит длительное восстановление и повторная операция для удаления металлических конструкций после полного сращивания костей. Переломы, захватывающие грудную клетку и нижнюю часть спины, срастутся без хирургической помощи», — рассказал врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко.
На данный момент подросток чувствует себя лучше, ему предстоит длительная реабилитация ​и ещё одна операция. 

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#операции
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Профессор Даренков и главный уролог Фатихов поделились опытом с молодыми урологами
09 августа 2023, 09:48

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В понедельник, 7 августа, профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии УД Президента РФ Сергей Даренков, совместно с главным внештатным урологом Подмосковья Рамисом Фатиховым и врачами Красногорской больницы провели мастер-класс для врачей-урологов.
В рамках мастер-класса профессор и главный уролог провели две показательные реконструктивно-пластические операции у пациентов с патологией мочеточников, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 
«У первой пациентки с онкологическим заболеванием после перенесённой химиотерапии и лучевой терапии возникла обструкция — нарушение проходимости единственной правой почки, в связи с этим ей была выполнена пластическая операция мочеточника. Операция прошла успешно и заняла 3,5 часа. У второй пациентки наблюдалась врожденная патология — сужения просвета верхних мочевых путей, которое привело к нарушению оттока мочи. Ей провели лапароскопическую операцию», — рассказал главный внештатный уролог Подмосковья Рамис Фатихов. 
Две пациентки, которым проводились операции, на данный момент наблюдаются врачами. 

Красногорские врачи часто участвуют в различных мастер-классах, встречах, лекциях и семинарах, чтобы повышать свою квалификацию. ​Знание современной медицины ​очень важно для врачей. 

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#операции
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Подмосковье ищет медработников