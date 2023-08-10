В тканях сердца впервые обнаружены частицы микропластика

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Микропластик — это фрагменты пластмасс менее 5 мм.Учёные доказали, что они пособны проникать в организм человека через рот, нос, полости тела, которые связаны с внешним миром. Но данные о внутренних органах, не подвергающихся воздействию окружающей среды, пока ограничены.
Анализ показал от десятков до тысяч отдельных частиц микропластика. Таким образом исследование доказало, что микропластики накапливаются и сохраняются в сердце и его внутренних тканях.
Также выяснилось, что количество микропластика возросло после операции. По мнению исследователей, инвазивные медицинские процедуры — это упущенный путь накопления микропластика.
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