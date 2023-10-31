В ЦСО Каширской больницы поступили новые паровые стерилизаторы

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Централизованное стерилизационное отделении (ЦСО) Каширской больницы пополнилось тремя новыми паровыми стерилизаторами, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Стерилизаторы — это крайне важная часть любой больницы. С их помощью очищают не только медицинское оборудование и инструменты, но также расходные материалы и даже белье.
Новые аппараты пришли на смену старым. Теперь время стерилизации заметно снизилось, что увеличило качество оказания своевременной медицинской помощи.
Стерилизаторы были внедрены в каширскую больницу опытными инженерами-специалистами. Аппараты уже прошли все необходимые тестирование и используются медицинскими сотрудниками на ежедневной основе.
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Новые аппараты пришли на смену старым. Теперь время стерилизации заметно снизилось, что увеличило качество оказания своевременной медицинской помощи.
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Евгения Парфентьева