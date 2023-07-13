В Турции два человека скончались после укусов клещей

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В турецкой провинции Сивас два человека погибли после укусов клещей, возможно, от Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).
Об этом пишет агентство Anadolu. Первой жертвой оказался 76-летний житель села Куруджаабат. После укуса клеща мужчину госпитализировали в отделение интенсивной терапии, подозревая у него лихорадку. Врачам не удалось его спасти.
Чуть позже после укуса клеща в больнице оказался 47-летний житель села Минарекая. Мужчину также не удалось спасти.
ККГЛ — это опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, которая выражается интоксикацией и кровоизлияниями. Впервые выявлено в Крыму в 1944 году.
Инкубационный период заболевания длится от 2 до 7 дней. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от этой инфекции равняется 40%.
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Чуть позже после укуса клеща в больнице оказался 47-летний житель села Минарекая. Мужчину также не удалось спасти.
Инкубационный период заболевания длится от 2 до 7 дней. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от этой инфекции равняется 40%.
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Мария Фирсова