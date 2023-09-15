В Турции у девяти человек выявили заражение штаммом коронавируса «эрис»

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Минимум 9 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 («эрис») зарегистрировано в Турции. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
По словам министра поводов для беспокойства нет. Он отметил, что заразившиеся контактировали за границей.
Коджа подчеркнул, что так как новый вариант коронавируса начинает распространяться в других странах, то скорее всего, придет и в Турцию.
Напомним, ранее профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что EG.5 относится к группе штаммов «омикрон». Он также быстро распространяется, однако редко приводит к летальному исходу.
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Коджа подчеркнул, что так как новый вариант коронавируса начинает распространяться в других странах, то скорее всего, придет и в Турцию.
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Екатерина Коршунова