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В Тюменской области ребёнку с очень редкой болезнью помогли специальные лампы

10 августа 2023, 13:06

Фото: istockphoto/AgFang

2-месячной девочке в Тюменской области поставили редкий диагноз-буллезный эпидермолиз. Данной заболевание кожи не поддаётся полному излечению.
«КП» пишет, что ребёнка из-за болезни нельзя просто обнять, любое действие может причинить боль и раны. Вся надежда возлагалась на специальную лампу. Наметилась положительная динамика.
«Раньше могло недели три заживать, а сейчас за пару-тройку дней», – поделилась мама девочки.

Лампу используют по 5-7 минут. Для ребёнка процедура неприятна, поэтому проводить её пытаются, когда девочка спит.

Но другие родители, у которых дети страдают от того же недуга, рассказали, что со временем кожа к воздействию лампы привыкает. Мать девочки всё же надеется на продолжительный эффект.

Буллёзный эпидермолиз входит в группу генетически и клинически гетерогенных заболеваний. Характеризуется образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках.

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#больницы
#дети
#здоровье
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Более 450 вылетов выполнила санавиация в Подмосковье с начала 2023 года
10 августа 2023, 12:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Светлана Стригункова: Санитарная авиация необходима для срочной транспортировки пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи
В соствы медицинских бригад санитарной авиации входят высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Санитарная авиация осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Химкинскую, Подольскую, Ногинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства и другие. В основном речь идёт о пострадавших в ДТП и других чрезвычайных происшествиях. Также санавиация используется для межбольничной транспортировки пациентов.
«Благодаря системе «Ночной старт», вылеты осуществляются даже в тёмное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета. Было эвакуировано 458 человек, в том числе 302 ребенка», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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В мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5.
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#здравоохранение
#врачи
#радио
#авиация
#человек
#больницы
#светлана стригункова
#краснодар
#служба
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Роспотребнадзор: В РФ вариант коронавируса Eris не получил широкого распространения
10 августа 2023, 12:06

Фото: iStock/Manjurul

Роспотребнадзор заявил, что в России вариант коронавируса Eris, по поводу которого опасаются в Британии, не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической обстановки существуют. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, в России этот штамм пока представлен единичными случаями — было 17 заражений в апреле.

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты. 

К наиболее распространенным симптомам нового варианта омикрон-штамма относят насморк, головную боль, усталость, регулярное чихание и боль в горле. Отмечается, что ВОЗ будет тщательно следить за распространением Eris и изменением.

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#воз
#опасность
#штамм
#ес
#инфекция
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В мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5.1
10 августа 2023, 11:36

Фото: iStock/DMEPhotography

Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес.
Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты. К наиболее распространенным симптомам нового варианта омикрон-штамма относят насморк, головную боль, усталость, регулярное чихание и боль в горле.

Отмечается, что ВОЗ будет тщательно следить за распространением Eris и изменением штамма.

Напомним, ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о первых случаях заражения новым штаммом коронавируса «Арктур». Этот штамм – подвариант вируса «Омикрон», однако, «Арктур» более заразен. Именно он вызвал резкую волну заболеваемости в Индии. 

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#роспотребнадзор
#врач
#воз
#опасность
#штамм
#ес
#рф
#инфекция
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В тканях сердца впервые обнаружены частицы микропластика
10 августа 2023, 10:30

Фото:istockphoto/SewcreamStudio

Китайские учёные из Столичного медицинского университета нашли частицы микропластика в тканях сердца человека.
Результаты исследования опубликовали в журнале ACS Environmental Science & Technology.
 
Микропластик — это фрагменты пластмасс менее 5 мм.Учёные доказали, что они пособны проникать в организм человека через рот, нос, полости тела, которые связаны с внешним миром. Но данные о внутренних органах, не подвергающихся воздействию окружающей среды, пока ограничены.
 
Исследователи собрали образцы ткани сердца у 15 человек во время операций, образцы крови до и после оперативного вмешательства у половины участников. После чего проанализировали биоматериал с помощью прямой лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне и идентифицировали частицы размером от 20 до 500 микрон из 8 типов пластика, в их числе полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и полиметилметакрилат.
 
Анализ показал от десятков до тысяч отдельных частиц микропластика. Таким образом исследование доказало, что микропластики накапливаются и сохраняются в сердце и его внутренних тканях.
 
Также выяснилось, что количество микропластика возросло после операции. По мнению исследователей, инвазивные медицинские процедуры — это упущенный путь накопления микропластика.

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#сердце
#ученые
#исследование
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Мытищинские врачи спасли 29-летнюю девушку с инфарктом миокарда
10 августа 2023, 09:54

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Молодая девушка поступила в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы с жалобами на жгучую боль в груди.
В ходе обследования врачи диагностировали 29-летней пациентке инфаркт миокарда. Инфаркт был вызван закупоренной главной коронарной артерией, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В экстренном порядке под ренген-контролем при помощи ангиографа внутри коронарных артерий мы имплантировали стент. В результате коронарный кровоток был восстановлен. Таким образом, нам удалось спасти миокард от некроза, омертвения сердечной мышцы. Уже во время операции пациентка перестала чувствовать боль и жжение в груди», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Олег Соловьев.
Такая патология очень редко встречается у людей в таком возрасте. Благодаря современному оборудованию, опыту и профессионализму врачей Мытищинский больницы удалось вовремя поставить правильный диагноз, оказать помощь и начать лечение пациентки.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо, она переведена в отделение кардиологии, находится под наблюдением врачей. 

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#операции
#диагноз
#мытищи
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Ученые раскрыли пользу послеобеденного сна
The Lancet: послеобеденный сон помогает лучше справиться с жарой
10 августа 2023, 00:52

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

Ученые из Австралийского национального университета пришли к выводу, что сиеста (послеобеденный отдых) помогает эффективно справляться с высокими температурами. Их научное исследование было опубликовано в The Lancet: Planetary Health.
Эксперты подчеркнули, что сильная жара может неблагоприятно отразиться на здоровье, иногда даже вызывая смертельные состояния, такие как сердечные приступы.

Согласно результатам исследования, сиеста представляет собой эффективный метод сохранения здоровья в жаркие дни. Отдых после обеда способствует физиологической адаптации организма к высоким температурам, требующей примерно 15 дней. В этот период тело отдыхает, нормализует свою работу и снижает воздействие жары.

В то время как некоторые методы борьбы с жарой, например, использование кондиционеров, могут не предоставлять такой выгоды и даже повысить уязвимость при пребывании на улице в жару.

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#жара
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#здоровье
#врач
#эксперты
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Тошнота и потеря сознания: невролог Квилинская — об основных симптомах сотрясения мозга
09 августа 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Andrii Borodai

Невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская заявила, что типичными симптомами сотрясения головного мозга являются тошнота, головная боль, потеря сознания, иногда даже амнезия.
«Иногда сотрясение мозга протекает без явных симптомов. Из-за этого пострадавшие не всегда замечают заболевание и обращаются к врачу. После удара часто образуется «шишка», но симптомы могут появиться через несколько часов и сохраняться нескольких дней или недель. Основными признаками являются потеря сознания, головная боль, головокружение, тошнота, потеря памяти», — пояснила в беседе с NEWS.ru Квилинская.

Она добавила, что у подобного недуга есть три степени заболевания. Так, при первой может быть лёгкий кратковременный обморок, при второй человек дольше 20 минут плохо себя чувствует, присутствуют потеря сознания и рвота, при третьей наблюдается длительная потеря сознания и амнезия.

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#здоровье
#врач
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Россиянам рассказали о страшных последствиях употребления большого количества яиц
Гастроэнтеролог Кашух: Переизбыток яиц может ускорить развитие атеросклероза
09 августа 2023, 17:14

Фото: istockphoto.com/Михаил Руденко

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что при употреблении большого количества куриных яиц могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, в частности повышается риск развития атеросклероза.
Всему виной содержание в желтке яиц холестерина.

Кроме того, яичный белок в редких случаях способен вызвать аллергию.

Однако яйца обладают и полезными свойствами.

«В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма. Они участвуют в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. А яичный белок отлично усваивается организмом. Лецитин — один важный ингредиент в составе яиц. Он помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.

Врач отметила, что важно соблюдать меру в употреблении людого продукта, включая яйца. Так, специалист рекомендовала есть не более 1-2 яиц в день.

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В больницы Подмосковья поступило новое медоборудование на сумму более 250 млн рублей
09 августа 2023, 16:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В медицинские организации Московской области поступило новое видеоэндоскопическое оборудование, предназначенное для проведения диагностики пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нижних отделов дыхательных путей.

Благодаря новому оборудованию врачи смогут проводить диагностику заболеваний на ранних стадиях, а также проводить современные малоинвазивные операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 

«С начала года в больницы Подмосковья поставили 24 единицы видеоэндоскопической техники — это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 
В новом оборудование есть встроенная камера, которая даёт возможность получения детального изображения исследуемого органа и на ранней стадии выявить различные заболевания, в том числе онкологические, кроме того оборудование будут использовать для выполнения биопсии.  

Новое медицинское оборудование поступило в областные больницы городские округов: Видное, Домодедово, Красногрск, Павловский Посад, Лыткарино и другие больницы.  
«Благодаря новому диагностическому оборудованию, мы имеем возможность выявлять целый спектр заболеваний: онкологию, язвы, эррозии, рефлюкс, грыжи пищевого отверстия, диафрагмы. По сравнению с оборудованием предыдущего поколения этот аппарат более комфортен для пациента и врача», — рассказала врач-эндоскопист Видновской больнцы Людмила Бухтеева. 

Медицинская техника закуплена благодаря проекту модернизации первичного звена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва. 

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В подмосковные больницы поступили новые аппараты УЗИ. 
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Подмосковье ищет медработников