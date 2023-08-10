В Тюменской области ребёнку с очень редкой болезнью помогли специальные лампы

В медицинские организации Московской области поступило новое видеоэндоскопическое оборудование, предназначенное для проведения диагностики пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нижних отделов дыхательных путей.

Благодаря новому оборудованию врачи смогут проводить диагностику заболеваний на ранних стадиях, а также проводить современные малоинвазивные операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«С начала года в больницы Подмосковья поставили 24 единицы видеоэндоскопической техники — это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Благодаря новому диагностическому оборудованию, мы имеем возможность выявлять целый спектр заболеваний: онкологию, язвы, эррозии, рефлюкс, грыжи пищевого отверстия, диафрагмы. По сравнению с оборудованием предыдущего поколения этот аппарат более комфортен для пациента и врача», — рассказала врач-эндоскопист Видновской больнцы Людмила Бухтеева.

В новом оборудование есть встроенная камера, которая даёт возможность получения детального изображения исследуемого органа и на ранней стадии выявить различные заболевания, в том числе онкологические, кроме того оборудование будут использовать для выполнения биопсии.Новое медицинское оборудование поступило в областные больницы городские округов: Видное, Домодедово, Красногрск, Павловский Посад, Лыткарино и другие больницы.

Медицинская техника закуплена благодаря проекту модернизации первичного звена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.