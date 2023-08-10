В Тюменской области ребёнку с очень редкой болезнью помогли специальные лампы

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«Раньше могло недели три заживать, а сейчас за пару-тройку дней», – поделилась мама девочки.
Но другие родители, у которых дети страдают от того же недуга, рассказали, что со временем кожа к воздействию лампы привыкает. Мать девочки всё же надеется на продолжительный эффект.
Буллёзный эпидермолиз входит в группу генетически и клинически гетерогенных заболеваний. Характеризуется образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках.
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