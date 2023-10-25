В Уэльсе женщина думала, что отравилась, и лишилась ноги и пальцев на руках

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Лиза впала в кому, но её спасли. По мнению врачей, к сепсису привела инфекция в почках. Спустя 5 недель пациентку выписали с почерневшими пальцами рук и ногами. Врачи дали рекомендации делать зарядку, чтобы циркулирующая в конечностях кровь сохранила их, но не помогло. Лиза вновь вернулась в больницу, где пережила ампутацию правой ноги ниже колена.
«Мои пальцы твердые, как камень. За три дня до болезни я сделала акриловые ногти, и они не отросли, все тот же совершенный розовый цвет. Однажды я проснусь, и пальцы будут лежать в кровати рядом»,- говорит Лиза Джонс.Читайте также:
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