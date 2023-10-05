В Уфе SMAS-лифтинг сварил женщине лицо

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Вместо подтяжки кожи женщина получила выжженные впадины, зарубцевавшиеся в шрамы.
SHOT пишет, что 44-летняя жительница Уфы проходила омолаживающие бьюти-процедуры в клинике доктора Мифтаховой. 2 года назад косметолог предложила ей SMAS-лифтинг — это подтяжка лица ультразвуковым аппаратом. Во время процедуры, рассказывает женщина, ей казалось, что мышцы готовят в микроволновке. На следующее утро она испугалась отражения в зеркале. Лицо выглядело как варёное мясо, на щеке образовался провал.
Женщина страдала от температуры и боли около недели. Доктор заверила, что процесс заживления проходит нормально, и предложила ещё одну процедуру фотоомоложения на аппарате М22. После чего щека провалилась окончательно, а косметолог заблокировала её номер.
Мифтахова заявляет, что пациентка сама изуродовала себе лицо китайскими аппаратами, которые сама же и привозила в Уфу, пытаясь продавать в косметологических кабинетах. А SMAS и M22 в её клинике имеют регистрационные удостоверения. Но доктор призналась, что работает без лицензии. При этом, с её слов, пациенты об этом знают, и их это не смущает. А на женщину косметолог готовит встречный иск за ложный донос.
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Женщина страдала от температуры и боли около недели. Доктор заверила, что процесс заживления проходит нормально, и предложила ещё одну процедуру фотоомоложения на аппарате М22. После чего щека провалилась окончательно, а косметолог заблокировала её номер.
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Мария Фирсова