В Улан-Удэ медики 20 часов уговаривали родителей дать согласие на операцию ребёнку

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko
9-летний мальчик оказался в больнице с подозрением на острый аппендицит. Диагноз подтвердили, врачи решили срочно оперировать ребёнка. Но родители отказались подписывать согласие на операцию и наркоз, заявив, что у сына, вероятно, возникнет аллергическая реакция. В это время состояние мальчика ухудшалось.
«Детской республиканской клинической больнице пришлось срочно обратиться с иском в суд Октябрьского района Улан-Удэ с требованием непрепятствования медицинскому вмешательству в отношении несовершеннолетнего ребенка в интересах его здоровья и жизни», — сообщили в ДРКБ.Суд удовлетворил заявление. Ребёнка прооперировали спустя 20 часов, аллергии не последовало. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное.
Читайте также:
Люберецкие врачи спасли жизнь пациента с ножевой раной в сердце
В Педиатрическом университете Петербурга спасли девочку из Луганска
Одинцовские врачи спасли 89-летнюю женщину от ампутации ноги