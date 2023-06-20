В Великобритании мужчина лишился ног, занимаясь самолечением

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Mirror сообщает, что в Великобритании мужчине ампутировали обе ноги из-за самолечения
У жителя округа Абердиншир в Шотландии в марте нынешнего года поднялась температура, начался насморк. Мужчина занялся самолечением. Он принимал парацетамол. Потом его самочувствие ухудшилось. Жена шотландца вызвала скорую.
Врачи диагностировали сепсис, стрептококк и пневмонию в правом легком. Внутренние органы стали отказывать. Мужчину ввели в искусственную кому. Через 2 недели пациент очнулся и узнал, что кровь не поступает к его ногам, из-за чего их ампутируют ниже колена.
Через 12 недель мужчину выписали из больницы. Поздно диагностированный сепсис привел к развитию сердечного заболевания. Теперь сердце шотландца работает только на 34%.
Сейчас мужчина адаптируется к новому образу жизни. На его восстановление собрали более £16 тыс.
Ранее сообщалось, что в Индонезии 5-летняя девочка умерла после укуса домашней собаки. 5-летняя девочка играла с собакой во дворе дома. Неожиданно собака резко вцепилась в руку ребенка и оставила глубокие порезы. Родители промыли рану и не стали обращаться за медицинской помощью.
Врачи диагностировали сепсис, стрептококк и пневмонию в правом легком. Внутренние органы стали отказывать. Мужчину ввели в искусственную кому. Через 2 недели пациент очнулся и узнал, что кровь не поступает к его ногам, из-за чего их ампутируют ниже колена.
Сейчас мужчина адаптируется к новому образу жизни. На его восстановление собрали более £16 тыс.
Ранее сообщалось, что в Индонезии 5-летняя девочка умерла после укуса домашней собаки. 5-летняя девочка играла с собакой во дворе дома. Неожиданно собака резко вцепилась в руку ребенка и оставила глубокие порезы. Родители промыли рану и не стали обращаться за медицинской помощью.
Мария Фирсова