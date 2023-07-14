В Великобритании мужчина перестал покупать еду на вынос и похудел на 139 кг

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36-летний Джонатан Ходжсон из Барнсли, Великобритания, задыхался при ходьбе и быстро уставал. Мужчина злоупотреблял едой навынос и фастфудом.
The Sun пишет, что мужчина решил изменить жизнь в 2020 году, когда посмотрел мотивирующий ролик фитнес-тренера Пита Шоу.
Мужчина начал заниматься спортом дома, отказался от вредной пищи. Потом начал тренироваться в спортзале 5 раз в неделю.
За несколько лет британец избавился от 139 кг. В 2024 году мужчина собирается удалить лишнюю кожу, обвисшую после похудения.
Ранее 60-летняя адвокат Илин Блок из штата Гавайи похудела на 29 кг и поучаствовала в соревнованиях по бодибилдингу
По словам женщины, она всегда хотела заниматься бодибилдингом, но раньше не хватало времени для тренировок, пишет Лента. Ру. Живым примером того, что нет ничего невозможного, для американки стала жительница Канады Джоан Макдональд. Она в свою очередь сбросила 31 кг в возрасте 70 лет.
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Мужчина начал заниматься спортом дома, отказался от вредной пищи. Потом начал тренироваться в спортзале 5 раз в неделю.
Ранее 60-летняя адвокат Илин Блок из штата Гавайи похудела на 29 кг и поучаствовала в соревнованиях по бодибилдингу
По словам женщины, она всегда хотела заниматься бодибилдингом, но раньше не хватало времени для тренировок, пишет Лента. Ру. Живым примером того, что нет ничего невозможного, для американки стала жительница Канады Джоан Макдональд. Она в свою очередь сбросила 31 кг в возрасте 70 лет.
Читайте также:
60-летняя женщина похудела на 29 кг и стала бодибилдершей
Самая толстая женщина мира за пять недель избавилась от 140 кг
Daily Mail: Бывшая топ-модель Келли Бенсимон утверждает, что похудела с помощью секса
Мария Фирсова