В Великобритании женщина дважды заболела раком после солярия

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В 2021 году британка начала жаловаться на боль в руках и плечах. При этом к врачам не обращалась и занималась самолечением. В 2023 году у женщины заболела левая часть груди. Выяснилось, что в левом легком образовалась опухоль. Удалить новообразование невозможно, потому что оно расположено слишком близко к сосудам и сердцу.
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