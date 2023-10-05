В Видном хирурги заменили сустав 125-килограммовой пациентке

Хирурги Видновской больницы заменили тазобедренный сустав 125-килограммовой пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В стационар поступила 51-летняя женщина с жалобами на сильные боли и трудности при ходьбе. Ранее у пациентки диагностировали дегенеративно-дистрофическое заболевание бедра - коксартроз тазобедренного сустава левой ноги. Это могло привести к разрушению сустава и полной потере подвижности. Ситуация осложнялось большим весом пациентки – 125 кг.



Медики приняли решение провести операции, несмотря на сопутствующие диагнозы – ожирение, гипертонию, сердечную патологию и диабет









В итоге поражённый болезнью бедренный сустав заменили искусственным. Благодаря малоинвазивному методу вмешательства кровопотеря была минимальной, и уже на следующий день пациентка смогла сделать первые шаги.Сейчас женщина проходит реабилитацию под присмотром врачей. В дальнейшем она сможет жить полноценной жизнью.

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