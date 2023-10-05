В Видном хирурги заменили сустав 125-килограммовой пациентке

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В стационар поступила 51-летняя женщина с жалобами на сильные боли и трудности при ходьбе. Ранее у пациентки диагностировали дегенеративно-дистрофическое заболевание бедра - коксартроз тазобедренного сустава левой ноги. Это могло привести к разрушению сустава и полной потере подвижности. Ситуация осложнялось большим весом пациентки – 125 кг.
Медики приняли решение провести операции, несмотря на сопутствующие диагнозы – ожирение, гипертонию, сердечную патологию и диабет
Сейчас женщина проходит реабилитацию под присмотром врачей. В дальнейшем она сможет жить полноценной жизнью.
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