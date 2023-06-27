В Видном мужчине с артрозом заменили тазобедренный сустав искусственным

Фото: Минздрав МО
В стационар поступил 53-летний пациент с жалобами на сильные боли в бедре. Обследование выявило у него у него артроз тазобедренного сустава левой ноги. Это патология, при которой разрушаются хрящевая структура и костная ткань сустава.
Врачи заменили мужчине поражённый артрозом бедренный сустав искусственным. Благодаря малоинвазивному методу кровопотеря была минимальной. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и скоро будет выписан.
Как сообщало «Радио 1», Солнечногорские врачи удалили девочке почку после падения с электросамоката.