В Видном прооперировали малыша с редчайшей патологией

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В мировой литературе описано не более 200 подобных случаев
Врачи Видновской больницы прооперировали полуторагодовалого ребёнка с врождённым отсутствием левого яичка. К медикам сына привезли обеспокоенные родители, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи поставили малышу диагноз «паховая форма крипторхизма». При этой патологии яичко не опускается в мошонку, а располагается в паховом канале и считается недоразвитым. Такое состояние может повлиять на репродуктивное здоровье. Операцию при крипторхизме нужно успеть провести до двух лет, тогда есть вероятность нормального развития яичка.
В ходе хирургического вмешательства специалисты обнаружили у ребёнка ещё одну патологию – полиорхизм. В верхней трети пахового канала у него располагалось сразу два яичка – здоровое и рудиментарное. При этом семявыносящий проток уходил к последнему. Патология могла привести к образованию злокачественной опухоли.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье дети проходят реабилитацию с четвероногими друзьями.
Врачи поставили малышу диагноз «паховая форма крипторхизма». При этой патологии яичко не опускается в мошонку, а располагается в паховом канале и считается недоразвитым. Такое состояние может повлиять на репродуктивное здоровье. Операцию при крипторхизме нужно успеть провести до двух лет, тогда есть вероятность нормального развития яичка.
«Такая аномалия встречается крайне редко, в мировой литературе описано не более 200 подобных случаев. Нам пришлось выполнить радикальную операцию, удалив рудиментарное яичко с семявыносящим протоком. Оставшееся было помещено в мошонку. Оно станет выполнять гормональную функцию.», – рассказала детский уролог-андролог Виктория Жиронкина.Операция прошла успешно. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан под наблюдение детского врача.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье дети проходят реабилитацию с четвероногими друзьями.
Лора Луганская