В Видновском перинатальном центре выходили новорождённого с весом 850 граммов

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«На свет появился мальчик весом 850 г, сразу же переведённый в отделение реанимации, где он находился на ИВЛ, получал терапию и другое необходимое лечение. После, ещё около трёх месяцев он провёл в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей, где основная задача заключалась в правильном наборе веса, то есть ребёнок должен прибавлять определённое количество грамм ежедневно. В данном случае ребёнок находился на грудном вскармливании. В итоге малыш подрос до 2300 г», — сказал заведующий отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Максим Новиков.
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