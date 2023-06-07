В Волгограде ребёнок впал в кому после 2 недель неправильного лечения

Фото: Фотобанк Московской области
V1.ru пишет, что в Волгограде 2-летняя девочка впала в кому после 2 недель лечения
Мать девочки рассказала, что дочь почувствовала недомогание 20 мая: у неё поднялась температура, появился кашель и был заложен нос. Женщина сначала хотела самостоятельно лечить девочку, но потом решила вызвать бригаду медиков. Ребёнка госпитализировали в больницу №15, с температурой 38,4. Девочке назначили антибиотики в сочетании с капельницей физраствором и взяли общие анализы.
Состояние ребёнка не улучшилось. Врачи назначили более сильные препараты и установили в вену катетер, по словам матери. Температура спадала на несколько часов, а затем вновь повышалась.
На 10 день нахождения в больнице девочку перевели из отделения детского соматического в детское хирургическое и провели операцию. Был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония». Усилия врачей не приносили результата: ребёнку становилось хуже.
Девочку перевели в реанимацию, где диагностировали менингит.
По словам матери, состояние ребёнка без изменений. В сознание девочка не приходит. В региональном комитете здравоохранения отметили, что ошибок в действиях врачей не было.
Ранее сообщалось, что бригада Балашихинской подстанции спасла жизнь мужчине, у которого была зафиксирована клиническая смерть. Ранним утром, 25 мая, диспетчеры получили вызов от мужчины, 63 года, с жалобой «плохо с сердцем», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Состояние ребёнка не улучшилось. Врачи назначили более сильные препараты и установили в вену катетер, по словам матери. Температура спадала на несколько часов, а затем вновь повышалась.
Девочку перевели в реанимацию, где диагностировали менингит.
По словам матери, состояние ребёнка без изменений. В сознание девочка не приходит. В региональном комитете здравоохранения отметили, что ошибок в действиях врачей не было.
Ранее сообщалось, что бригада Балашихинской подстанции спасла жизнь мужчине, у которого была зафиксирована клиническая смерть. Ранним утром, 25 мая, диспетчеры получили вызов от мужчины, 63 года, с жалобой «плохо с сердцем», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Мария Фирсова