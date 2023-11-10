В Волоколамске открылся фонд помощи гражданам с ограниченными возможностями

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Благотворительный фонд в поддержку ветеранов войны в Афганистане и участников Специальной военной операции открылся в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Фонд создан на базе волоколамского медико-диагностического центра святого Луки.
Кроме этого, медцентр сотрудничает с госпиталем Вишневского, куда направляют некоторых своих пациентов.
Стоит отметить, что целью создания фонда является дополнительная поддержка тем, кому необходима материальная помощь в реабилитаци и восстановлении после участия в военных действиях.
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«Медцентр работает в Волоколамске с 2017 года. С самого его открытия оказываем помощь в лечении ветеранам-инвалидам Афганской войны, сейчас также будем поддерживать участников Специальной военной операции. Мужественным защитникам и членам их семей мы предоставляем скидку на оплату медицинских процедур и покупку лекарств в нашем аптечном пункте<…>», - отметила владелец медико-диагностического центра Ирина Карабанова.
Стоит отметить, что целью создания фонда является дополнительная поддержка тем, кому необходима материальная помощь в реабилитаци и восстановлении после участия в военных действиях.
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Мира Полтева