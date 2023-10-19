В Волоколамске построят фельдшерский здравпункт

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Стоит отметить, что новый здравпункт поможет увеличить возможность получения первичной медпомощи для жителей городского округа. Здание будет оснащено новейшими медицинским оборудованием и условиями для комфортного прибывания врачей и пациентов.
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