В Волоколамске спасли пациента с трёхсантиметровым подвижным тромбом

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Врачи Волоколамской центральной районной больницы спасли жизнь пациенту с подвижным тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу обратился 60-летний мужчина, который жаловался на боль в ноге. Ему сделали УЗИ и выявили флотирующий тромб в общей бедренной вене. Состояние пациента было опасным и грозило смертью, так как тромб мог оторваться в любую минуту. Врачи приняли решение провести экстренную операцию.
Хирурги через небольшой разрез удалили тромб, восстановив кровообращение в ноге. Размер тромба достигал 3 см. Операция прошла успешно, мужчина уже выписан из больницы.
По данным Минздрава региона, гипертромбообразование обычно наблюдается в жаркую погоду. Людям, страдающим гипертонической или ишемической болезнью сердца, нужно постоянно принимать кроверазжижающие препараты.
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Хирурги через небольшой разрез удалили тромб, восстановив кровообращение в ноге. Размер тромба достигал 3 см. Операция прошла успешно, мужчина уже выписан из больницы.
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Лора Луганская