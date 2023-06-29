В восемь подмосковных больниц поступили передвижные рентген-аппараты

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«Для качественной диагностики принципиальное значение имеет современное техническое оснащение. В больницы Подмосковья поступило 10 передвижных рентгеновских аппаратов более чем на 76 млн рублей. Всего в этом году мы установим 23 единицы такого оборудования», – привели в министерстве слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Аппараты предназначены для исследования в условиях больничной палаты. Врач может провести диагностику у койки больного, а снимок автоматически будет направлен в кабинет врача-рентгенолога. Описание исследования сохранится в электронной медицинской карте пациента.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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