В Воскресенске онкологическую больную поставили на ноги после двойного перелома шейки бедра

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61-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на боль в обоих тазобедренных суставах. При обследовании врачи диагностировали у неё перелом шейки бедра с двух сторон.
«Мы заменили тазобедренные суставы пациентки протезными имплантами. Для этого провели две операции с большим интервалом. Лечение заняло более пяти месяцев. Сейчас женщина передвигается с помощью ходунков и готовится к выписке. Затем она будет направлена в одно из реабилитационных отделений Московской области и через несколько месяцев сможет передвигаться самостоятельно», – рассказал главврач Воскресенской больницы Юрий Райхман.В Минздраве отметили, что эндопротезирование тазобедренных суставов выполняется в регионе бесплатно, по полису ОМС.
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