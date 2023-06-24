В Японии зафиксирован первый в мире случай заражения вирусом Оз

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Вакцины от вируса Оз нет
ТАСС пишет, что Минздрав Японии зарегистрировало первый случай заражения человека вирусом Оз и смерти от него. Жертвой стала женщина, умершая в 2022 году.
Жительница префектуры Ибараки в возрасте старше 70 лет жаловалась на лихорадку и усталость. У нее диагностировали пневмонию, однако её состояние ухудшалось. Женщину госпитализировали, а на верхней части бедра медики обнаружили укусившего её клеща.
Женщина скончалась от миокардита спустя 26 дней после госпитализации. Позже выяснили, что она заразилась вирусом Оз. Предположительно, причиной стал укус клеща.
Вирус Оз впервые обнаружили в Японии в 2018 году. Он может распространяться через укусы клещей, но случаев заражения людей не регистрировалось. Ранее у двух охотников выявили антитела к нему.
На данный момент вакцины от вируса Оз не существует.
Ранее терапевт Андреева предупредила россиян о смертельно опасном вирусе HMPV. Терапевт Ирина Андреева заявила, что количество людей, заразившихся метапневмовирусом человека (НMPV) стремительно увеличивается. По словам специалиста, скоро НMPV станет причиной массовых госпитализаций, так как вирус так же силен, как COVID-19. Об этом пишет «МедикФорум».
Жительница префектуры Ибараки в возрасте старше 70 лет жаловалась на лихорадку и усталость. У нее диагностировали пневмонию, однако её состояние ухудшалось. Женщину госпитализировали, а на верхней части бедра медики обнаружили укусившего её клеща.
Вирус Оз впервые обнаружили в Японии в 2018 году. Он может распространяться через укусы клещей, но случаев заражения людей не регистрировалось. Ранее у двух охотников выявили антитела к нему.
На данный момент вакцины от вируса Оз не существует.
Ранее терапевт Андреева предупредила россиян о смертельно опасном вирусе HMPV. Терапевт Ирина Андреева заявила, что количество людей, заразившихся метапневмовирусом человека (НMPV) стремительно увеличивается. По словам специалиста, скоро НMPV станет причиной массовых госпитализаций, так как вирус так же силен, как COVID-19. Об этом пишет «МедикФорум».
Мария Фирсова