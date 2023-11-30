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В Ярославле медсестра во время диспансеризации брала кровь у детей одной иглой

30 ноября 2023, 04:46
Jovanmandic

Jovanmandic

В Ярославле руководство поликлиники отстранило от работы медсестру, которая колола детям пальцы при заборе крови одной иглой. Для проверки здоровья у четверых юных пациентов возьмут анализы, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Информация о том, что в поликлинике Дзержинского района начинающая медсестра во время диспансеризации колола детям палец одной иглой появилась ранее в одной из групп «ВКонтакте».

«Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации. В настоящее время она отстранена от работы с детьми», — проинформировали в министерстве.


В ярославском Минздраве также подчеркнули, что медсестра прошла инструктаж по соблюдению санитарных норм и техники безопасности на рабочем месте.

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Эндокринолог Калошина: Чай эффективнее бодрит с утра, чем кофе

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#здоровье
#медсестра
#информация
#дети
#поликлиника
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Эндокринолог Калошина: Чай эффективнее бодрит с утра, чем кофе
29 ноября 2023, 20:42

Фото: istockphoto.com/karandaev

Врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что чай эффективнее употреблять с утра для бодрости, чем кофе.
«Оба эти напитка содержат кофеин, поэтому обеспечивают прилив энергии. Но ощущаться он будет по-разному. Стимулирующее действие чашечки кофе будет максимально ярким, но продлится не очень долго, а чай действует мягче, но ощущение собранности и бодрости после него будет длиться дольше», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

При этом, специалист не советовала пить с утра слишком чай или кофе слишком крепкими, а также чересчур горячими, поскольку есть опасность обжечь слизистую или гортань.

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#кофе
#чай
#здоровье
#напитки
#врач
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Эндокринолог Павлова: Сбалансированное питание сохранит здоровье щитовидки
29 ноября 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/unomat

Врач-эндокринолог Ольга Павлова перечислила основные привычки и меры по сохранению здоровья щитовидной железы, среди которых назвал сбалансированное питание.
«Питание должно быть сбалансированным и включать в себя витамин D, селен и йод. Эти витамины и микроэлементы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, орехах и морепродуктах. Эти продукты обеспечат организм всем необходимым для здоровья и нормального функционирования щитовидной железы», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Павлова.

Кроме этого, здоровью щитовидки способствуют умеренные физические нагрузки, уменьшение стрессовых состояний, отказ от вредных привычек.

Кроме того, врач рекомендовала регулярно осматриваться у врачей.

Ранее Минпромторг выявил недоброкачественные лекарства из Индии. Таких препаратов выявили почти половина. Однако, как пишут argumenti.ru, индийская фармакология всё равно имеет хорошую репутацию на мировом рынке, Индия поставляет в Россию противовирусные, обезболивающие, жаропонижающие препараты, а также применяемые в онкологии.

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#лекарства
#врач
#питание
#здоровье
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Диспансеризацию в Одинцовском округе за 10 месяцев прошли более 102 тыс человек
29 ноября 2023, 19:16

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Диспансеризацию в одинцовских поликлиниках за 10 месяцев текущего года прошли более 92 тыс человек, а в Центре диспансеризации «Здоровье Подмосковью» – более 10 тыс пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Центр открылся в городском округе в 2023 году. Все необходимые обследования там можно пройти всего за два часа. При обследовании в центре исключено пересечение с болеющими пациентами. 
«Приёмы в Центре диспансеризации ведут врачи общей практики и специалисты узких направлений. Здесь есть кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики. Посетители могут сделать флюорографию и маммографию. Пройти диспансеризацию можно в будние дни с 8 до 20 часов, а также в субботу. В центре оборудованы комфортные зоны ожидания», – рассказал замглавы Одинцовского городского округа Олег Дмитриев.
В пресс-службе напомнили, что диспансеризация – первый шаг для определения состояния здоровья человека. Регулярный профосмотр позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и начать лечение вовремя. 

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#здоровье
#здравоохранение
#диспансеризация
#московская область
#подмосковье
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Эпидемиолог Покровский: Скоро установят возбудителя пневмонии в провинциях КНР
29 ноября 2023, 18:56

Фото: istockphoto.com/Niphon Khiawprommas

Академик РАН, эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский заявил, что возбудителя загадочной пневмонии, которая обнаружилась в некоторых провинциях КНР, скоро установят.
Специалист призвал не паниковать по этому поводу и не бояться новой эпидемии.

«Есть специальные программы по выделению новых и неизвестных возбудителей. Поэтому я думаю, что скоро мы точно узнаем, что там происходит. Пока должны быть проведены соответствующие исследования. Китайцы вполне способны такие исследования провести, и скоро опубликуют эти данные», — отметил в беседе с «Царьградом» Покровский.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о серьёзных последствиях отсутствия головного убора зимой. Так, по словам врача, так можно подхватить много заболеваний. Он отметил, что переохлаждение может стать причиной скарлатины, ангины, гломерулонефрита.

Опасны прогулки без шапки и для людей, которые страдают хроническими заболеваниями, такими, как тонзиллит, гайморит, фарингит, синусит.

«Если человек застудил на морозе среднее ухо, впоследствии у него может развиться менингит, потому что внутреннее ухо находится близко к мозгу и мозговым оболочкам. Это, по правде говоря, самое неприятное, что может спровоцировать прогулка без шапки», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

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#врач
#менингит
#медицина
#наука
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Гинеколог Зарочинцева: рак может развиться из-за ожирения
Гинеколог Зарочинцева заявила, что ожирение может спровоцировать развитие рака
29 ноября 2023, 18:48

Фото: IStock/Panuwat Dangsungnoen

Ожирение может спровоцировать развитие онкологии. Об этом на VII Съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья» рассказала заместитель директора по научной работе Московского областного института акушерства и гинекологии Нина Зарочинцева.
По словам специалиста, многие заболевания, связанные с гинекологией, на ранней стадии могут выявить терапевты и врачи общей практики. Медикам важно обращать на образ жизни пациенток и предупреждать их о возможных последствиях некачественного питания или вредных привычек.
«Известно, что у пациенток с ожирением высока вероятность развития рака. В первую очередь, рака эндометрии, рака молочной железы и рака почек. Это важно знать терапевтам, потому что совместная работа позволяет выявлять серьезные заболевания на ранней стадии и вовремя начать профилактику», – отметила Зарочинцева.
На мероприятии гинеколог напомнила, что Московская область с 2008 года проводит программу по вакцинации против вируса папилломы человека. Благодаря этому удалось сократить количество случаев заболеваемости ВПЧ, а, следовательно, снизить число людей в зоне риска развития рака шейки матки.
«Если посмотреть данные статистики, то на сегодняшний день мы имеем снижение заболеваемости раком шейки матки у женщин в группе до 24 лет и имеем снижение вируса папилломы человека ассоциированных заболеваний. Напомню, что Московская область была первым регионом в России, где была внедрена программа по вакцинации от ВПЧ. И согласно нормативным документам, вакцины против ВПЧ войдут в национальный календарь в 2026 году», – добавила специалист.   
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#московская область
#врачи
#вакцины
#заболевания
#гинеколог
#рак
#онкология
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Профессор Каратеев назвал главную причину осложнения при артрите
29 ноября 2023, 18:03

Фото: Константин Семенец

Многие россияне занимаются самолечением при ревматических заболеваниях, что усложняет процесс восстановления в будущем. Об этом рассказал руководитель отделения ревматологии, руководитель Московского областного ревматологического центра, профессор кафедры терапии МОНИКИ Дмитрий Каратеев.
По словам специалиста, к врачу-ревматологу нужно обращаться при первых болях в суставах им при первых признаках ревматической болезни. Это позволит выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить опасные последствия.
«К сожалению, у очень многих пациентов симптоматика хронических воспалительных ревматических заболеваний бывает стерта. Например, сустав может заболеть, потом пройти, а потом опять заболеть. Или, например, если у человека начинаются в боли в позвоночнике, это может быть банальное дегенеративное заболевание, которое у нас часто называют остеохондрозом, а может быть и болезнью Бехтерева. И зачастую пациенты занимаются самолечением, принимают анальгетики, приходят к врачу поздно», – сказал Дмитрий Каратеев.
Иногда проблемы в установлении диагноза возникают и в кабинете терапевта. По словам ревматолога, не всегда врачи общей практики могут назначить верное лечение и вовремя направить к специалисту узкой направленности.

Чтобы сократить количество таких случаев на базе Московского областного научно­-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского организовали VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». В рамках форума врачи поделились друг с другом результатами исследований, личным опытом и методами выявления различных заболеваний на ранней стадии. 

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#врачи
#лечение
#пациенты
#болезни
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Россиянам раскрыли опасные последствия отсутствия прогулок
Врач Ворожбит: Отсутствие прогулок может привести к апатии
29 ноября 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач Светлана Ворожбит заявила, что, если долго не выходить на улицу, можно начать чувствовать себя плохо, ощущать апатию и слабость.
«Также это может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшается сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме», — добавила в беседе с Газета.ру Ворожбит.

Она отметила, что прогулки на свежем воздухе насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет, активируют когнитивные способности, а ходьба сама по себе оказывает позитивное влияние на мышцы и кости, в частности, на позвоночник.

Врач рекомендовала прогулки пожилым людям, тем, кто страдает лишним весом, сахарным диабетом, а также они будут полезны для людей, чья работа связана с сидячим образом жизни и чьи физические активности в принципе минимальны.

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#врач
#иммунитет
#здоровье
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Мать впала в депрессию и попала в больницу, потому что её дочь не берут замуж
29 ноября 2023, 17:44

Фото: istock / Tero Vesalainen

Китаянка впала в депрессию, потому что её дочь не может выйти замуж.
Asia One сообщает, что из-за депрессии у 59-летней женщины развилась низкая самооценка. Она считает себя виноватой в том, что её 30-летняя дочь холостячка и не может выйти замуж. Китаянка плачет целыми днями и не хочет ни с кем разговаривать. 

Женщину отправили на лечение в больницу. Там ей диагностировали клиническую депрессию. Чжао рассказала медикам, что боится выходить на улицу, опасаясь услышать сплетни об одиночестве её дочери. 

Медицинская помощь благоприятно сказывается на состоянии китаянки, пишет издание.

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#депрессия
#родители
#отношения
#любовь
#врачи
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Нефролог Ватазин: у каждого четвёртого россиянина повреждены почки после коронавируса
Нефролог Ватазин рассказал, как коронавирус отразился на здоровье почек россиян
29 ноября 2023, 17:25

Каждый четвёртый россиянин, перенёсший коронавирус, столкнулся с повреждением почек. Об этом во время VII Съезда терапевтов Московской области с международным участием рассказал президент национальной Ассоциации нефрологов, главный нефролог Московской области Андрей Ватазин.
«Примерно 25 процентов больных, которые страдали ковидом, страдали повреждением почек. Острое повреждение почек в зависимости от стадии, может быть опасным. Примерно половина всех больных находятся на первой стадии, которая не очень выражена. А вот вторая и третья стадии более опасны, и если они выявлены ещё и при коронавирусе, – это фактор риска смерти», – отметил специалист.
Ватазин подчеркнул, что замедлить прогрессирование болезни можно благодаря качественной работе терапевтов. Именно они должны обращать внимание на жалобы пациента и направлять к врачам узкой специализации.

Напомним, на базе МОНИКИ проходит VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». 29 и 30 ноября терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи могут послушать лекции коллег и узнать, как выявить то или иное заболевание на ранней стадии, какие новые тенденции намечаются в области медицины.

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