В Зарайске пациентке спасли яичник, удалив 10-сантиметровое образование

Фото: Istockphoto / Georgiy Datsenkoist
76-летняя женщина поступила в стационар с жалобами на режущие боли в животе и рвоту. Врачи провели диагностику и выявили у пациентки объёмное кистозное образование в яичнике.
Операция прошла успешно – яичник удалось сохранить. Гистология показала, что образование было доброкачественным. Женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
Читайте также:
В Воскресенске онкологическую больную поставили на ноги после двойного перелома шейки бедра
В Видном мужчине с артрозом заменили тазобедренный сустав искусственным
Солнечногорские врачи удалили девочке почку после падения с электросамоката