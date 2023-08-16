В ЖК «Люберцы» открыли новую поликлинику

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.
Застройщиком поликлиники стал девелопер проекта Компания «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.
Новое медицинское учреждение смогут посещать и взрослые, и дети.
Взрослых пациентов будут принимать врачи: стоматологи, ренгенологи, хирурги, акушер-гинекологи, физиотерапевты и другие. Для всех пациентов организуют кабинеты для прохождения вакцинации и сдачи анализов.
Новое медучреждение оснащено современными оборудованием, также адаптировали здание для удобства маломобильных граждан, создали комфортные залы ожидания, санузлы и просторные кабинеты врачей.
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