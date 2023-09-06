В Жуковском врачи спасли 22-летнюю девушку с инсультом

Фото: Минздрав МО
Врачи Жуковской больницы спасли жизнь 22-летней пациентки с инсультом и редким строением артерии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила девушку в стационар с подозрением на инсульт. После обследования и проведения компьютерной томографии врачи подтвердили инсульт и диагностировали закрытие правой внутренней сонной артерии.
Пациентку срочно доставили в операционную. Из сосудов головного мозга ей извлекли тромб. Это помогло полностью восстановить кровоток.
С момента вызова скорой помощи до окончания операции прошло всего полтора часа. Благодаря этому пациентке удалось избежать серьёзных последствий инсульта. Двигательные функции её рук и ног полностью восстановились.
Однако уже после операции врачи выявили у пациентки редкий вариант анатомии – фенестрация. Так называется неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец передней мозговой артерии. Подобное отклонение требует не оперативного лечения, а дальнейшего динамического наблюдения.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Девушка уже выписана домой и благодарит врачей за спасение её жизни.
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Пациентку срочно доставили в операционную. Из сосудов головного мозга ей извлекли тромб. Это помогло полностью восстановить кровоток.
Однако уже после операции врачи выявили у пациентки редкий вариант анатомии – фенестрация. Так называется неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец передней мозговой артерии. Подобное отклонение требует не оперативного лечения, а дальнейшего динамического наблюдения.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Девушка уже выписана домой и благодарит врачей за спасение её жизни.
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Лора Луганская