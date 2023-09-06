Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Жуковском врачи спасли 22-летнюю девушку с инсультом

В Жуковском врачи спасли 22-летнюю девушку с инсультом

06 сентября 2023, 14:19
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Врачи Жуковской больницы спасли жизнь 22-летней пациентки с инсультом и редким строением артерии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила девушку в стационар с подозрением на инсульт. После обследования и проведения компьютерной томографии врачи подтвердили инсульт и диагностировали закрытие правой внутренней сонной артерии.

Пациентку срочно доставили в операционную. Из сосудов головного мозга ей извлекли тромб. Это помогло полностью восстановить кровоток.


С момента вызова скорой помощи до окончания операции прошло всего полтора часа. Благодаря этому пациентке удалось избежать серьёзных последствий инсульта. Двигательные функции её рук и ног полностью восстановились.

Однако уже после операции врачи выявили у пациентки редкий вариант анатомии – фенестрация. Так называется неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец передней мозговой артерии. Подобное отклонение требует не оперативного лечения, а дальнейшего динамического наблюдения.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Девушка уже выписана домой и благодарит врачей за спасение её жизни.

Читайте также:

В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию

В Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа в мобильных комплексах






#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#пациенты
#врачи
#инсульт
#жуковский
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Московской области создали 420 гериатрических коек
06 сентября 2023, 14:04

Фото: Istockphoto / PIKSEL

В Подмосковье создано 420 гериатрических коек. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В современной системе здравоохранения Подмосковья как одно из ключевых направлений активно развивается гериатрия. Для этого в регионе расширяется коечный фонд, открываются новые гериатрические кабинеты. Задача – забота о здоровье жителей старшего поколения», – отметил Голубев.
Как поясняется на сайте регионального парламента, контакт-центр по гериатрии работает на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн в будни с 9 до 16 часов.

Задать вопрос, касающийся гериатрии, и получить консультацию можно по телефону 8 (495) 536-28-90. 

Читайте также:

Американские учёные выяснили, что поможет дожить до 90 лет

Диетолог Пономарева рассказала, как увеличить продолжительность жизни в пожилом возрасте

Врач‑гериатр Новоселов объяснил, почему люди продолжают работать после пенсии



 

#пенсионер
#мособлдума
#здравоохранение
#здоровье
#подмосковье
#московская область
#пожилые люди
Читайте нас в
Россиянам рассказали, чем опасны консервированные овощи
Диетолог Кололева: Консервированные овощи могут провоцировать проонкологические процессы
06 сентября 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/merc67

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что консервированные овощи могут быть вредны для здоровья, поскольку могут провоцировать проонкологические процессы.
«Любые консервированные овощи даже домашнего приготовления входят в список тех продуктов, которые могут потенциально инициировать или поддержать разные проонкологические процессы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Королева.

Она добавила, что уксус и соль, которые добавляются в овощи при их консервации зачастую в немалых количествах, могут приводить к проблемам пищеварительной системы и повышению давления.

До этого сообщалось, что помидоры не рекомендуется хранить в холодильнике из-за того, что овощи могут потерять свой вкус и запах. Как сообщает utro.ru, охлаждение нарезанных томатов и вовсе может привести к потере их полезных свойств.

Читайте также:

Диетолог Мухина: Кофе нельзя сочетать с алкоголем и пряностями

Врач Лемешко рекомендовала ограничить потребление колбас и сосисок для профилактики рака

Россиянам рассказали, чем могут быть опасны орехи
 
#овощи
#диетолог
#соль
#здоровье
Читайте нас в
Мурашко поблагодарил Воробьёва за внимание к здравоохранению в Подмосковье
06 сентября 2023, 11:37

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за внимание к сфере здравоохранения в регионе, в том числе детского.
«Отдельно хотел бы поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. То, сколько внимания он сегодня уделяет детству и здравоохранению в регионе вообще, заслуживает аплодисментов», – сказал Мурашко, выступая на IV Съезде детских врачей. 
Съезд начал работу во вторник в Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье и продлится четыре дня. На него собрались более 7 тыс медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран. 
 
Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине – более 200 экспертов из России, Аргентины, Италии, Франции, Турции, Испании и других стран.

Читайте также:

В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей

7 тыс российских и зарубежных медиков собрались на Съезд детских врачей в Подмосковье

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию


 

#здравоохранение
#минздрав рф
#михаил мурашко
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
Читайте нас в
В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей
06 сентября 2023, 10:54

Фото: Минздрав МО

В медицинские организации Подмосковья поступило четыре новых мобильных фельдшерско-акушерских пункта с флюорографами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
ФАПы приняли в Дмитровской, Павлово-Посадской, Ногинской и Одинцовской больницах. На их закупку пошло 90 млн рублей. 
 
Передвижные комплексы сделают более доступной качественную диагностику для жителей отдалённых территорий. Благодаря наличию флюорографа во время выезда медик сможет обследовать органы дыхания. Пациенту для этого уже не придётся ехать в поликлинику. 
«С начала года наши больницы получили уже четыре мобильных ФАПа. А всего в этом году планируем поставить 13 таких комплексов почти на 300 млн рублей», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Современный мобильный фельдшерско-акушерский пункт на базе грузового автомобиля оснащён всем необходимым оборудованием. В комплекте – флюорограф, электрокардиограф, рентгенодиагностическая передвижная лаборатория, прибор для оценки функционального состояния органов дыхания, ростомер и напольные весы.
 
После постановки на учёт комплексы будут введены в работу. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Читайте также:

7 тыс российских и зарубежных медиков собрались на Съезд детских врачей в Подмосковье

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию

Подмосковные врачи прооперировали подростка, упавшего с электросамоката


 

#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#диагностика
#фап
#больницы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Онкоуролог Гадзиян назвал завтрак, провоцирующий рак кишечника
Онкоуролог Гадзиян: Консервы на завтрак могут спровоцировать рак кишечника
06 сентября 2023, 02:20

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Люди часто выбирают консервы в качестве быстрого завтрака - особенно в дачный сезон, когда не хочется тратиться на прием пищи много времени. Онкоуролог и хирург Марк Гадзиян в своем Телеграм-канале рассказал о вреде такого выбора.
Он отметил, что длительное употребление рыбных и мясных консервов влияет на организм негативно, так как подобные продукты в ходе изготовления проходят серьезную обработку. Они резко увеличивают риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы, набора веса, а также развития рака кишечника.

«Вы получаете сразу огромное количество вреда для организма, который потом проявляется в ожирении, заболевании сердца и онкологии», — заключил Марк Гадзиян.

Читайте также:

АСИ: Около 15 млн человек в России находятся в глубокой депрессии

Врач Мельникова: Алкоголь — одна из основных причин панкреатита

Дерматовенеролог Сирмайс заявила о пользе мочевины для здоровья кожи

#алкоголь
#продукты
#нарушения
#здоровье
#онкология
#консервы
Читайте нас в
АСИ: Около 15 млн человек в России находятся в глубокой депрессии
06 сентября 2023, 01:36

Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

Около 15 миллионов человек, или примерно 10 процентов населения России, находятся в состоянии глубокой депрессии. Об этом заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, пишет «Газета.ру».
«В состоянии глубокой депрессии находятся почти 10% граждан – около 15 миллионов человек в стране. Среди самых массовых ситуаций – длительная тяжелая болезнь и погашение крупного кредита», — заявляют в АСИ.

Кроме того, среди причин глубокой депрессии 40 тысяч опрошенных россиян назвали насилие в семье, а также длительное одиночество.

Ранее стало известно, что спрос на антидепрессанты увеличился на 30% за 5 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это связано с приходом в Россию зарубежных практик лечения депрессии. Данная терапия предполагает назначение препаратов независимо от тяжести заболевания, а психотерапия отходит на второй план.

Психиатр, нарколог, руководитель центра психотерапевтической помощи населению Юрий Вяльба перечислил три главных признака депрессии, к которым отнёс три вида заторможенности человека: физическую, эмоциональную и мыслительную. Причём о депрессии говорят, если человек испытывает все эти состояния одномоментно. Он отметил, что если прослеживаются два и менее перечисленных признака, то это ещё не депрессия, но уже можно говорить о субдепрессивном состоянии личности, которое может быть вызвано неврозом, социальными проблемами и т.д.

Читайте также:

Россияне потратили на антидепрессанты 4,3 млрд рублей

Психолог Манина назвала признаки депрессивного расстройства

Названы три основных признака истинной депрессии

#аси
#депрессия
#опрос
#психология
Читайте нас в
7 тыс российских и зарубежных медиков собрались на Съезд детских врачей в Подмосковье
05 сентября 2023, 21:16

Фото: Минздрав МО

Более 7 тыс медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран собрались на IV Съезд детских врачей, который начал работу в Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Главными темами обсуждения станут развитие единой междисциплинарной образовательной площадки для детских врачей Московской области, обмен опытом и совершенствование навыков медицинских специалистов.
«Работа детских врачей требует огромной отдачи, внимания и профессионализма. На их плечах лежит ответственность за наше здоровое будущее. В Подмосковье свыше 2,5 тыс врачей оказывают медицинскую помощь маленьким жителям. Такие мероприятия позволяют обмениваться лучшими медицинскими практиками», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
Во время открытия съезда он вручил благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и подмосковного Минздрава представителям медучреждений других регионов, принявших участие в проекте «Наш участковый врач».
 
Съезд продлится четыре дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта. 
 
Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине - более 200 экспертов из России, Аргентины, Италии, Франции, Турции, Испании и других стран.

Читайте также:

Мясников объяснил феномен долголетия в Ингушетии, Москве и Дагестане

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию

Подмосковные врачи прооперировали подростка, упавшего с электросамоката
 

#минздрав мо
#здравоохранение
#врачи
#педиатр
#дети
#архангельское
#медики
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Мясников объяснил феномен долголетия в Ингушетии, Москве и Дагестане
05 сентября 2023, 18:34

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников назвал причиной долголетия в Ингушетии и Дагестане генетическую предрасположенность.
«Ингушетия и Дагестан – области, где генетически обусловленное долгожительство, еще в Абхазии. И не потому, что горы и вино, хотя и это тоже. Просто там проживает этнически изолированная группа наследственных долгожителей. Живут довольно кучно, замкнуто, женятся среди своих», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

А вот в столице долгожительство связано, по его мнению, с высоким уровнем медицинских услуг.

Также Александр Мясников предрекал всплеск коронавируса, при котором имеющиеся вакцины будут бессильны. По его словам, что коллективный иммунитет здесь также будет бесполезен, поскольку он может защитить от старых вариантов вируса.

Читайте также:

Мясников: Всплеск COVID-19 будет, вакцины не помогут

Доктор Мясников: Чай и кофе обладают противораковыми свойствами

Мясников: «БАД — это для ленивых»
#дагестан
#коллективный здоровье
#регионы
#москва
Читайте нас в
Россиянам раскрыли будущее коронавируса
Вирусолог Карпова: «Коронавирус будет сезонным вирусом»
05 сентября 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова заявила, что в будущем коронавирус станет обычным сезонным заболеванием.
При этом, он будет активнее распространятся в сезон простуд.

«Коронавирус будет сезонным вирусом, с которым мы будем жить дальше. Пока никакой паники нет. Появляются новые генетические варианты, они, может, более хорошо распространяются, более заразные, но никаких тяжёлых последствий, таких, с которыми мы столкнулись, когда пришла к нам дельта, пока нет», — пояснила в беседе с RT Карпова.

До этого сообщалось, что учёные из Сучжоуского университета Китая выяснили, что кратковременное голодание благотворно влияет на иммунную функцию красных кровяных телец (эритроцитов), а также их способность бороться с инфекционными патогенами, среди которых коронавирус.

Читайте также:

Врачи заявили о возможной опасности штаммов вирусов гриппа

Россиянам назвали условие, при котором заболеваемость гриппом осенью может быть ниже

Китайские учёные нашли способ повысить иммунитет против коронавируса
#коронавирус
#иммунитет
#здоровье
#заболевания
Читайте нас в
Достижения.рф