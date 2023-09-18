Венеролог Зудилова рассказала о правилах гигиены в общественных туалетах

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Дерматовенеролог Светлана Зудилова рассказала о важности правил личной гигиены при посещении общественных туалетов. По мнению врача, общественные туалеты являются крайне негигиеничными местами и посоветовала по возможности избегать их.
Главное правило — не касаться унитаза обнаженными участками тела. Если вам попался грязный туалет, необходимо сообщить администрации заведения, в котором пришлось посетить уборную. Уборка туалетов может проходить халатно и стоит обращать внимание сотрудников на это, пишет портал 76.ru.
Зудилова также пояснила, что через кожу заболевания, передающиеся половым путем, не передаются, однако ободок унитаза может содержать много бактерий, что может вызвать дерматологические проблемы.
Эксперт советует использовать специальные покрытия для унитазов при их наличии или туалетную бумагу.
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Зудилова также пояснила, что через кожу заболевания, передающиеся половым путем, не передаются, однако ободок унитаза может содержать много бактерий, что может вызвать дерматологические проблемы.
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