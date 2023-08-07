Верховный суд решил запретить россиянам проходить УЗИ без направления врача

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Верховный суд РФ не разрешил гражданам проходить УЗИ без направления врача. Данный судебный акт разместили на сайте суда.
Суд принял данное решение после того, как рассмотрел жалобу пациентки, столкнувшейся с отказом в проведении УЗИ в частной клинике без направления от специалиста.
Истица считает, что требование закона о получении предварительного меднаправления на УЗИ ограничивает её права. В иске было подчёркнуто, что закон обязывает специалиста, который выписывает направление, указывать место проведения процедуры, а это негативно сказывается на конкуренцию в области оказания медицинских услуг.
Позже в суд поступили письменные возражения от Минздрава, где сообщалось, что необходимо сохранить существующие нормы, чтобы обеспечить принципы безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд встал на сторону Минздрава.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что приоритет в поставках медицинской продукции для объектов здравоохранения должны иметь отечественные производители. Также министр отметил, что на международных форумах Минздрав видит «так называемый вау-эффект» от зарубежных специалистов после знакомства с российскими технологиями.
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Истица считает, что требование закона о получении предварительного меднаправления на УЗИ ограничивает её права. В иске было подчёркнуто, что закон обязывает специалиста, который выписывает направление, указывать место проведения процедуры, а это негативно сказывается на конкуренцию в области оказания медицинских услуг.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что приоритет в поставках медицинской продукции для объектов здравоохранения должны иметь отечественные производители. Также министр отметил, что на международных форумах Минздрав видит «так называемый вау-эффект» от зарубежных специалистов после знакомства с российскими технологиями.
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Мария Фирсова