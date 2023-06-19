Ветеринар назвала самые опасные для домашних животных продукты

Фото: Фотобанк Московской области
По словам Елены Кауркиной, среди них виноград, сливы, шоколад и сырая свинина
Владельцы домашних животных часто кормят своих любимцев со стола, не задумываясь о том, что это может быть для последних крайне опасно из-за повреждения внутренних органов или создания угрозы жизни. О том, какие продукты могут быть опасны для домашних животных, рассказала «Газете ру» ветеринар Елена Кауркина, заведующая отделением интенсивной терапии одной из российских ветклиник.
Один из самых опасных для жизни продуктов для любого животного — это виноград, поскольку его употребление снижает для них кровоток в почках, приводя к острой почечной недостаточности.
Ранее «Радио 1» сообщило, что китайские ученые из Университета Гуанчжоу пришли к выводу, что наличие питомцев повышает разнообразие кишечного микробиома у детей.
Один из самых опасных для жизни продуктов для любого животного — это виноград, поскольку его употребление снижает для них кровоток в почках, приводя к острой почечной недостаточности.
«Вишни, абрикосы, персики и сливы <...> опасны для домашних животных, поскольку при откусывании косточки в организм попадает ядовитый цианид. Возможно также, что косточки вызовут закупорку кишечника и потребуется операция для удаления инородного тела», — говорит Кауркина.Употребление шоколада может вызвать у животного судороги или аритмию, лук и чеснок — острое отравление. А термически необработанная свинина потенциально вообще может убить вашего любимца, так как есть риск, что сырое мясо окажется заражено вирусом болезни Ауески, или псевдобешенством. В настоящее время эффективного лечения этой болезни не существует и, по словам эксперта, зараженные животные очень быстро погибают.
Ранее «Радио 1» сообщило, что китайские ученые из Университета Гуанчжоу пришли к выводу, что наличие питомцев повышает разнообразие кишечного микробиома у детей.
Артем Путинцев