Вьетнамка 50 лет пьёт только воду и безалкогольные напитки

Фото: .istockphoto/Andrii Zorii
Жительница Вьетнама вот уже 50 лет живет только на воде и безалкогольных напитках.
Об этом пишет Dantri. При таком рационе она чувствует себя прекрасно, по её словам.
Буй Тхи Лой говорит, что она начала такую диету в 1963 году. В тот год её ударила молния во время восхождения на гору. Женщина лишилась сознания, а когда очнулась, уже не могла есть пищу и начала есть только подслащённую воду.
В 1970 году женщина совсем отказалась от твердой пищи. Запаха еды уже достаточно, чтобы вызвать у вьетнамки приступ тошноты. Но для своей семьи она готовила еду. По мнению врачей, здоровье женщины в норме.
Буй не советует никому повторять ее опыт. В безалкогольных напитках содержится много сахара, что очень вредно для нормального человеческого организма.
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Буй Тхи Лой говорит, что она начала такую диету в 1963 году. В тот год её ударила молния во время восхождения на гору. Женщина лишилась сознания, а когда очнулась, уже не могла есть пищу и начала есть только подслащённую воду.
Буй не советует никому повторять ее опыт. В безалкогольных напитках содержится много сахара, что очень вредно для нормального человеческого организма.
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Мария Фирсова