Видновские хирурги извлекли из уха пациентки живого таракана

Фото: Минздрав МО
С помощью микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Оказалось, что это живой таракан. Как он забрался к женщине в ухо, неизвестно.
Сейчас пацинтка чувствует себя хорошо и уже выписана. А специалисты попросили не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха - так можно протолкнуть их ещё дальше.
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