Видновские врачи извлекли из ноздри 3-летнего ребёнка деталь конструктора

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В ходе обследования врачи нашли у ребёнка инородное тело в правой ноздре, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи выяснили, что малыш играл с конструктором и решил использовать одну из деталей не по назначению.
Если бы родители не своевременно отреагировали на нарушение дыхания малыша, эта патология могла бы привести к сильному отёку, воспалению и синуситу.
«После проведения риноскопии в правой ноздре была обнаружена деталь конструктора. Уже плотно зафиксировавшееся в носовом ходе, инородное тело спровоцировало отек слизистой оболочки носа, носовых раковин. Инородный предмет был успешно извлечён», —рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день самочувствие малыша хорошее, его выписали.
При затруднении дыхания ребёнка необходимо срочно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
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