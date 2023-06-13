Видновские врачи объяснили опасность ушных ватных палочек на примере из практики

Фото: Минздрав МО
Микрохирургическими ушными щипцами врачи извлекли инородное тело из наружного слухового проход. Пациентка чувствует уже выписана.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные врачи удалили кисту из уха годовалого ребёнка.
Фото: Минздрав МО
Фото: istockphoto.com/Светлана Шевченко
«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня приехали проверить, как идёт строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Это долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будет три спортзала, тренажёрный зал, инструкторские, раздевалки, – поделился планами Воробьёв.Он напомнил, что на 2025-2026 годы в Можайске запланирован ещё один крупный проект – реконструкция стадиона «Спартак». Там создадут футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола.
«Планируем сдать ФОК в сентябре. Сейчас идут отделочные работы и прокладка внешних инженерных сетей», – сказал гендиректор подрядной организации Нариман Сулейманов.В Можайске одна из самых сильных школ самбо в России. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Ребята завоёвывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. 53 спортсмена входят в сборную Московской области, девять – в сборную России.
«Сейчас у нас занимаются 670 человек, помещений не хватает. Когда к нам приезжал Андрей Юрьевич, мы встречались у Дворца спорта «Багратион», рассказали ему, что не хватает площадей, желающих заниматься очень много. Он обещал рассмотреть вопрос о строительстве нового ФОКа. О таком ФОКе можно только мечтать. Здесь будет два больших зала борьбы и один – многофункциональный», – сказал директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.Он добавил, что теперь в помещении можно будет проводить соревнования федерального уровня. Так, на июнь будущего года в ФОКе запланировано первенство России по самбо среди юношей.
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Застройщиком проекта выступил ООО «Стандарт», инвестировавший в проект 25 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Склад объект площадью 1470 кв. метров предназначен для хранения сортового металлопроката: швеллера, арматуры и другого. Помещение оборудовано необходимыми техническими коммуникациями и стеллажной системой. Объем хранимой продукции составляет порядка 40 тонн.
Реализация проекта помогла создать 7 рабочих мест.
Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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Фото: iStock/Distortion Media
Фото: iStock/Andrey Mikhaylov
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас в этом году дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, мы растём ежегодно по количеству медалей. Всё это стало возможным благодаря учителям. Очень важно держать такой темп. Необходимо, чтобы все наши почти 1,5 тыс школ вовлекались в олимпиадное движение. Смысл его заключается в том, что ты приобретаешь навык побеждать», – сказал глава региона.За три предыдущих учебных года ученики СОШ №2 заняли 20 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. А одна из учениц, 10-классница Кира Сухарникова, стала лауреатом именной стипендии губернатора в сфере образования.
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Первоклассникам Подмосковья подарят рюкзаки со всеми необходимыми для школы принадлежностями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть всё, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Такая мера поддержки будет оказана семьям с доходом не превышающим 17 277 рублей на члена семьи.Рюкзаки с принадлежностями принесут будущим первоклассникам прямо домой в августе.
Фото: iStock/dimid_86
Фото: iStock/Alina Vasylieva
«Тбилиси исключает возможность проведения консультаций с Киевом по теме освобождения Саакашвили», - заявил Кобахидзе.