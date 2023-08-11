Видновские врачи прооперировали ребёнка с гемофилией

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Бригада скорой медицинской помощи доставила в областную больницу Видного 7-летнего ребёнка с жалобами на болезненное выпячивание в правой паховой области и тошноту.
В ходе обследования врачи диагностировали ребёнку паховую грыжу, склонную к ущемлению, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачам также сообщили, что у юного пациента с рождения нарушенная свертываемость крови — гемофилия. При такой патологии малейшая рана может привести к кровотечению.
Паховая грыжа ребёнка требовала оперативного вмешательства, но врожденная патология усложняла задачу врачам. Операцию проводили с использованием мультидисциплинарного подхода.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день состояние ребёнка улучшилось, он выписан из больницы.
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Врачам также сообщили, что у юного пациента с рождения нарушенная свертываемость крови — гемофилия. При такой патологии малейшая рана может привести к кровотечению.
«Врач-гематолог расписал схему введения и дозировку препарата-концентрата 8-ого фактора свертывания крови. Без него юному пациенту с гемофилией нельзя было даже ставить внутримышечную инъекцию, так как кровотечение не останавливается даже из крошечной раны. Как выяснилось, грыжевым содержимым являлась прядь большого сальника, которую мы переместили в брюшную полость. После выполнили лапароскопическую герниопластику — операция по устранению грыжевого выпячивания с пластикой дефекта. Послеоперационный период и дальнейшая реабилитация прошли планово», — сообщила детский врач-хирург Видновской больницы Виктория Жиронкина.Оперативное вмешательство длилось около 30 минут и прошло успешно.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день состояние ребёнка улучшилось, он выписан из больницы.
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Алиса Сергиенко