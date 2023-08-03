Видновские врачи спасли ногу пациенту с больным коленом

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Врачи Видновской больницы спасли 55-летнего мужчину от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациенту выполнили артроскопическую санацию сустава через два небольших прокола в колене, промыли полость большим количеством жидкости и при помощи специального инструмента убрали отложения белка, которые возникли на фоне воспаления.
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Лора Луганская