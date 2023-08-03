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Видновские врачи спасли ногу пациенту с больным коленом

03 августа 2023, 10:48

Фото: Минздрав МО

Врачи Видновской больницы спасли 55-летнего мужчину от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил пациент, который жаловался на сильную боль и отёк правого колена. Обследование выявило у него в коленном суставе серозно-гнойную жидкость. Воспалительный процесс мог привести к гангрене, а затем и к ампутации ноги. Медики приняли решение срочно провести операцию.

Пациенту выполнили артроскопическую санацию сустава через два небольших прокола в колене, промыли полость большим количеством жидкости и при помощи специального инструмента убрали отложения белка, которые возникли на фоне воспаления.


После операции боль стала меньше, отёк спал. После завершения антибактериальной терапии мужчину выписали.

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#подмосковье
#московская область
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В Истре построили реабилитационный центр на 60 пациентов
03 августа 2023, 11:10

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Истре завершили строительство реабилитационного центра. Он сможет принимать более 60 пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и онкологическими заболеваниями, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
Строительство объекта стартовало в мае 2021 года. Ведомство проводит проверку завершения возведения центра в деревне Холмы. На 6 гектарах разместилось здание из двух корпусов общей площадью более 15 тыс кв м.
 
В семиэтажном центре, помимо палат, имеются спортивные залы с тренажерами и бассейн, массажные и лечебные кабинеты. Там будут проходить реабилитацию те, кто перенёс тяжелую болезнь или операцию, прошел курс стационарного лечения, но не восстановился.

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#строительство
#детская реабилитация
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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году поступило свыше 250 тыс звонков
03 августа 2023, 10:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Первый заместитель Председателя Правительства региона Светлана Стригункова напомнила, что колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работать в регионе в 2019 году.
В 2023 году операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли свыше 250 тысяч звонков, из которых 13 тысяч поступили из других регионов страны, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«За все время работы колл-центра, начавшего работу в 2019 году, поступило почти 1,5 млн звонков. Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки», — отметила Светлана Стригункова.
Позвонив по номеру колл-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03 можно связаться с оператором, который запишет на приём к врачу, поможет выбрать роддом, расскажет о необходимых документах и ответит на все интересующие вопросы. Звонок в колл-центр бесплатный.

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#беременные женщины
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Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно есть арбуз
Нутрициолог Коробейникова назвала идеальный вариант употребления арбуза
03 августа 2023, 10:30

Фото: IStock/Maria Rzeszotarska

Во всём мире 3 августа празднуется день арбуза. Ягода популярна благодаря многообразию витаминов и полезных микроэлементов. Однако специалисты рекомендуют не злоупотреблять арбузом.
Так, нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова призвала употреблять арбуз в первой половине дня. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что есть ягоду нужно в качестве десерта или в салате.
«Как все ягоды и фрукты арбуз лучше употреблять в первой половине дня, до 16-17 часов, и как десерт — в конце основного приёма пищи. При этом нужно помнить, что в день можно съесть не больше 250 граммов арбуза. Также арбуз можно добавлять в салаты. Это хороший вариант, чтобы сгладить всплеск инсулина. Ягода будет отлично смотреться в салате, в котором будет достаточно клетчатки, например, с руколой, с помидорами, сыром Фета», — заключила Жанна Коробейникова.
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#арбуз
#ягоды
#фрукты
#здоровье
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Дерматолог Богатова назвала ошибки в домашнем уходе за кожей
02 августа 2023, 20:30

Фото: iStock/mi-viri

Елена Богатова советует не использовать для ухода за кожей агрессивные средства, например, скрабы и тоники.
Данные средства могут нарушить естественный барьер кожи, вызвать сухость, раздражение и покраснение. Нужно использовать мягкие очищающие средства, которые соответствуют типу кожи. Дерматолог рекомендует женщинам регулярно наносить солнцезащитный крем и в пасмурные дни.
 
Также Елена Богатова рассказала «Ленте. Ру», что женщины неправильно используют увлажняющие средства, которые необходимо наносить на очищенную и влажную кожу, а не на сухую.
 
«Женщины могут неправильно обращаться с кожей лица, трогая ее слишком сильно, растягивая или натирая при нанесении косметических средств. Это повреждает её структуру, приводит к образованию морщин и потере упругости», — утверждает Елена Богатова.
Также неправильное питание, нехватка витаминов, минералов и воды негативно влияют на состояние кожи.

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала Общественной службе новостей (ОСН) о привычках, которые приводят к быстрому старению. Например, недосып. Ведь сон даёт организму отдых, восстановление и способствует регенерации коллагена – основного компонента упругой кожи. Если сна недостаточно, то организм не получает необходимого и быстрее изнашивается.

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#кожа
#здоровье
#женщины
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Диетолог Писарева: «Гречку точно нельзя сочетать с молоком»
02 августа 2023, 19:32

Фото: istockphoto.com/Olena Vasylieva

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рекомендовала отказаться от совмещения гречки с молочными продуктами, поскольку в таком случае пища теряет все полезные свойства.
«Гречку точно нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами, ведь они содержат кальций. А кальций мешает усвоению железа, которое есть в гречке, следовательно, блюдо теряет свою пользу», — отметила в беседе с Pravda.Ru Писарева.

Кроме того, она заявила, что в рационе вредно сочетать рис с мясом, поскольку это может вызвать проблемы пищеварительной системы. Вместо этого, эксперт рекомендовала добавлять к рису морепродукты, овощи или грибы.

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#здоровье
#питание
#врач
#гречка
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Врач Шеляков назвал укусы ос и шмелей очень коварными
02 августа 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/Valengilda

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что укусы пчёл, шмелей и ос в области груди, шеи и лица может закончится летальным исходом из-за большого количества сосудов в этих местах.
«Укус этих насекомых очень коварная вещь. На самом деле, много людей умирает от укуса осы, особенно если укус пришелся в шею или лицо. Были ситуации, когда люди осуществляли прогулки на велосипеде и осы залетали в рот и жалили прямо в горло», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Для того, чтобы обезопасить себя от укусов, врач рекомендовал использовать средства защиты.

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#животные
#насекомые
#безопасность
#здоровье
#врач
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Россиянам рассказали, как справиться с аллергией на солнце
Дерматолог Галлямова рекомендовала использовать SPF-крем с высоким фактором защиты
02 августа 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/verona_S

Врач-дерматолог, профессора Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова заявила, что людям, у которых проявляется аллергическая реакция на солнце, необходимо в первую очередь использовать SPF-крем с высоким фактором защиты.
«Единственное, что остается пациенту, так это использование SPF-крема с высоким фактором защиты. Частично спасти ситуацию может переход на правильное питание и исключение продуктов-аллергенов из своего рациона», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Галлямова.

Она отметила, что аллергическая реакция на ультрафиолетовые лучи может проявиться как в лёгкой форме в виде незначительного зуда, так и в тяжёлой с температурой и волдырями.

По словам специалиста, аллергия на солнце может возникать либо сразу, либо через 30 минут после нахождения на солнце.

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#здоровье
#кожа
#врач
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Диетолог Круглова: В жару не рекомендуется пить более двух чашек кофе в день
02 августа 2023, 18:22

Фото: istockphoto.com/Elena Pavlova

Врач-диетолог, член Национального общества диетологов Наталья Круглова заявила, что в жаркую погоду не стоит пить больше двух чашек кофе в день, поскольку кофеиносодержащие напитки и продукты способствуют обезвоживанию.
«Одной-двух чашек кофе в день будет достаточно. Лучше пить кофе с молоком, чтобы это был менее концентрированный напиток. Стоит включать напитки, которые будут восполнять водный баланс: обычная вода, минеральная, напитки с добавлением фруктовых соков. Для вкуса можно добавлять мяту и базилик», — отметила в беседе с RT Круглова.

Кроме того, в жару можно включить в рацион овощи и фрукты в виде салатов, а также холодные супы.

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#питание
#лето
#жара
#кофе
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Врач Соколова назвала самые опасные для здоровья позвоночника профессии
Врач Соколова: от проблем с позвоночником чаще страдают преподаватели и врачи
02 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/humonia

Член Европейской медицинской ассоциации, Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова заявила, что долгое пребывание в неудобном положении приводит к мышечным зажимам, из-за которых ухудшается осанка и появляются другие проблемы с позвоночником. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Соколова считает, что самые опасные для спины профессии — это те, которые связаны с продолжительным нахождением в статичном положении. Это относится к работе, связанной с регулярном нахождением за компьютером в неправильном положении.

Врач приводит в пример врачей, мастеров маникюра, преподавателей, массажистов, а также косметологов. Соколова также дополнила, что болями в спине страдают бухгалтеры, администраторы и госслужащие. 

По мнению медика, мышечные зажимы приводят к изменению фигуры, проблемам с пищеварением и лимфатической системой. 

«Упражнения на вытягивание позвоночника, открытие грудного отдела и улучшение мобильности — ежедневная зарядка для улучшения осанки поможет избавиться от боли в спине и предотвратить возможные повреждения», — цитирует Соколову «Газета.Ru».

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#врач
#профессии
#болезнь
#здоровье
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