Видновский врач Асанов сравнил эффективность бега и ходьбы

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По словам эксперта, к бегу у специалистов неоднозначное отношение
Интенсивная ходьба намного полезнее для здоровья, чем бег. Прогулки в быстром темпе благотворнее влияют на организм, заявил врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.
Пешие прогулки способствуют нормализации сна и хорошему настроению, благоприятно сказываются на работоспособности людей всех возрастов, укрепляет нервную систему и иммунитета. А вот к бегу у специалистов отношение неоднозначное.
Ранее «Радио 1» сообщало, что врач-терапевт Ярцева назвала самый полезный напиток в жару.
«Это простой способ поддерживать физическую форму. Он помогает предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы и имеет меньше противопоказаний. Однако перед тем, как заняться любым видом двигательной активности, нужно пройти обследование и посоветоваться с врачом. Физические нагрузки важны в любом возрасте, но не стоит перенапрягаться», – сказал эксперт.
«Бег полезен, если человек здоров и подготовлен к физическим нагрузкам. Нельзя бегать при проблемах с сердцем, суставами и опорно-двигательным аппаратом. Если есть лишний вес или деформация стоп, то этот вид активности также противопоказан», – пояснил Асанов.Он пояснил, что при беге нагрузка от стоп идёт на связки и суставы. При наличии проблем суставы начинают неправильно работать. Это приводит к их травмам и изнашиванию.
«Начинать лучше с лёгких суставных разминок, ходьбы по прорезиненной поверхности или грунту. Асфальт не способствует амортизации и сохранению целостности суставов. При беге нужно следить за пульсом, артериальным давлением и состоянием сосудов. Важно подобрать качественную спортивную обувь», – отметил терапевт.По его словам, использовать можно и домашние тренажёры – беговую дорожку или эллипс.
Ранее «Радио 1» сообщало, что врач-терапевт Ярцева назвала самый полезный напиток в жару.
Лора Луганская