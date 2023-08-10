Вирусолог Аграновский раскрыл, для кого опасен новый штамм коронавируса EG.5

Фото: IStock/Ovidiu Dugulan
В мире начал распространять новый штамм коронавируса EG.5. По данным Роспотребнадзора, в России выявлено уже 17 случаев заражения в период с апреля по август.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Радио 1», что EG.5 относится к группе штаммов «омикрон». Он также быстро распространяется, однако редко приводит к летальному исходу.
По словам специалиста, у россиян выработался иммунитет к штамму, поскольку многие уже переболели «омикроном».
Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты.
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«Большого предмета для беспокойства ни EG.5, ни другие “омикроны” не представляют, они могут тревожить только родственников и пациентов группы риска, например, которые используют иммунодепрессанты. Это небольшая группа, им можно привиться “спутником”», — сказал Алексей Аграновский.
Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты.
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Екатерина Шмакова