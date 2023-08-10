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Вирусолог Аграновский раскрыл, для кого опасен новый штамм коронавируса EG.5

Вирусолог Аграновский рассказал, для кого опасен новый штамм коронавируса EG.5
10 августа 2023, 13:50

Фото: IStock/Ovidiu Dugulan

В мире начал распространять новый штамм коронавируса EG.5. По данным Роспотребнадзора, в России выявлено уже 17 случаев заражения в период с апреля по август.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Радио 1», что EG.5 относится к группе штаммов «омикрон». Он также быстро распространяется, однако редко приводит к летальному исходу.
«Большого предмета для беспокойства ни EG.5, ни другие “омикроны” не представляют, они могут тревожить только родственников и пациентов группы риска, например, которые используют иммунодепрессанты. Это небольшая группа, им можно привиться “спутником”», — сказал Алексей Аграновский.

По словам специалиста, у россиян выработался иммунитет к штамму, поскольку многие уже переболели «омикроном».

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты.

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#иммунитет
#штамм
#коронавирус
#штамм омикрон
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Новое оборудование для сложных операций поступило в МОНИКИ и Солнечногорскую больницу
10 августа 2023, 13:50

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

На закупку нового медицинского оборудования в Подмосковные медучреждения было выделено 24 миллиона рублей.
В медицинские учреждения поступило новое нейрохирургическое оборудование – ультразвуковой деструктор, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Оборудование будет использоваться для проведения сложных операций на головном и спинном мозге. 
«В настоящее время деструктор – самое современное и высокотехнологичное оборудование по ультразвуковому воздействию и удалению опухолей. Теперь в нашей больнице все операции по удалению образований органов центральной нервной системы будут проводиться исключительно с его использованием», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.  
Новые медицинские аппараты уже введены в использование. 

Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье с начала года.

Подмосковные больницы получили более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики. 
#здравоохранение
#врачи
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#аппарат
#оборудование
#больницы
#операции
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Врач Кондрахин: После 50 лет в рацион надо включать яичную скорлупу
10 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto.com/Leonidas Santana

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал людям после 50 лет включить в рацион яичную скорлупу для поддержки уровня кальция в организме.
«Рекордсмен по содержанию кальция — это скорлупа яйца. Она создана природой, чтобы легко войти в организм, поэтому её можно есть. Но она не очень приятная на вкус. Чтобы принимать её в пищу, нужно растереть скорлупу в порошок, добавить сок лимона, чтобы активировать кальций, и соль. Эту смесь можно добавлять в пищу и есть постоянно», — заявил в беседе с Вечерней Москвой» Кондрахин.

А врач-онколог Иван Карасев заявил, что продукты, на которых выступает небольшая корочка плесени, нельзя употреблять в пищу, обрезав поражённый участок. Как передаёт utro.ru, подобный грибок очень токсичен и вреден для организма, он может вызвать различные заболевания.

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#продукты
#врач
#здоровье
#питание
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В России выявили 17 случаев заражения омикрон-штаммом «Эрис»
10 августа 2023, 13:27

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Роспотребнадзор сообщил, что новый подвид омикрон-штамма COVID-19 «Эрис» был выявлен в РФ. 17 случаев заболевания были зафиксированы в апреле 2023 года.
Отмечается, что случаи заболевания новым омикрон-штаммом были зарегистрированы в в Москве, Петербурге, Московской области, а также Магаданской и Иркутской областях.

К наиболее распространенным симптомам нового варианта омикрон-штамма относят насморк, головную боль, усталость, регулярное чихание и боль в горле. Отмечается, что ВОЗ будет тщательно следить за распространением «Эрис» и его изменением.

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты.

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#роспотребнадзор
#воз
#штамм
#заболевания
#ес
#рф
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В Тюменской области ребёнку с очень редкой болезнью помогли специальные лампы
10 августа 2023, 13:06

Фото: istockphoto/AgFang

2-месячной девочке в Тюменской области поставили редкий диагноз-буллезный эпидермолиз. Данной заболевание кожи не поддаётся полному излечению.
«КП» пишет, что ребёнка из-за болезни нельзя просто обнять, любое действие может причинить боль и раны. Вся надежда возлагалась на специальную лампу. Наметилась положительная динамика.
 
«Раньше могло недели три заживать, а сейчас за пару-тройку дней», – поделилась мама девочки.
Лампу используют по 5-7 минут. Для ребёнка процедура неприятна, поэтому проводить её пытаются, когда девочка спит.
 
Но другие родители, у которых  дети страдают от того же недуга,  рассказали, что со временем кожа к воздействию лампы привыкает. Мать девочки всё же надеется на продолжительный эффект.
 
Буллёзный эпидермолиз входит в группу генетически и клинически гетерогенных заболеваний. Характеризуется образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках.

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#больницы
#дети
#здоровье
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Более 450 вылетов выполнила санавиация в Подмосковье с начала 2023 года
10 августа 2023, 12:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Светлана Стригункова: Санитарная авиация необходима для срочной транспортировки пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи
В соствы медицинских бригад санитарной авиации входят высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Санитарная авиация осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Химкинскую, Подольскую, Ногинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства и другие. В основном речь идёт о пострадавших в ДТП и других чрезвычайных происшествиях. Также санавиация используется для межбольничной транспортировки пациентов.
«Благодаря системе «Ночной старт», вылеты осуществляются даже в тёмное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета. Было эвакуировано 458 человек, в том числе 302 ребенка», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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В мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5.
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#здравоохранение
#врачи
#радио
#авиация
#человек
#больницы
#светлана стригункова
#краснодар
#служба
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Роспотребнадзор: В РФ вариант коронавируса Eris не получил широкого распространения
10 августа 2023, 12:06

Фото: iStock/Manjurul

Роспотребнадзор заявил, что в России вариант коронавируса Eris, по поводу которого опасаются в Британии, не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической обстановки существуют. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, в России этот штамм пока представлен единичными случаями — было 17 заражений в апреле.

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты. 

К наиболее распространенным симптомам нового варианта омикрон-штамма относят насморк, головную боль, усталость, регулярное чихание и боль в горле. Отмечается, что ВОЗ будет тщательно следить за распространением Eris и изменением.

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#воз
#опасность
#штамм
#ес
#инфекция
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В мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5.1
10 августа 2023, 11:36

Фото: iStock/DMEPhotography

Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес.
Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты. К наиболее распространенным симптомам нового варианта омикрон-штамма относят насморк, головную боль, усталость, регулярное чихание и боль в горле.

Отмечается, что ВОЗ будет тщательно следить за распространением Eris и изменением штамма.

Напомним, ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о первых случаях заражения новым штаммом коронавируса «Арктур». Этот штамм – подвариант вируса «Омикрон», однако, «Арктур» более заразен. Именно он вызвал резкую волну заболеваемости в Индии. 

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#роспотребнадзор
#врач
#воз
#опасность
#штамм
#ес
#рф
#инфекция
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В тканях сердца впервые обнаружены частицы микропластика
10 августа 2023, 10:30

Фото:istockphoto/SewcreamStudio

Китайские учёные из Столичного медицинского университета нашли частицы микропластика в тканях сердца человека.
Результаты исследования опубликовали в журнале ACS Environmental Science & Technology.
 
Микропластик — это фрагменты пластмасс менее 5 мм.Учёные доказали, что они пособны проникать в организм человека через рот, нос, полости тела, которые связаны с внешним миром. Но данные о внутренних органах, не подвергающихся воздействию окружающей среды, пока ограничены.
 
Исследователи собрали образцы ткани сердца у 15 человек во время операций, образцы крови до и после оперативного вмешательства у половины участников. После чего проанализировали биоматериал с помощью прямой лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне и идентифицировали частицы размером от 20 до 500 микрон из 8 типов пластика, в их числе полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и полиметилметакрилат.
 
Анализ показал от десятков до тысяч отдельных частиц микропластика. Таким образом исследование доказало, что микропластики накапливаются и сохраняются в сердце и его внутренних тканях.
 
Также выяснилось, что количество микропластика возросло после операции. По мнению исследователей, инвазивные медицинские процедуры — это упущенный путь накопления микропластика.

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#сердце
#ученые
#исследование
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Мытищинские врачи спасли 29-летнюю девушку с инфарктом миокарда
10 августа 2023, 09:54

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Молодая девушка поступила в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы с жалобами на жгучую боль в груди.
В ходе обследования врачи диагностировали 29-летней пациентке инфаркт миокарда. Инфаркт был вызван закупоренной главной коронарной артерией, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В экстренном порядке под ренген-контролем при помощи ангиографа внутри коронарных артерий мы имплантировали стент. В результате коронарный кровоток был восстановлен. Таким образом, нам удалось спасти миокард от некроза, омертвения сердечной мышцы. Уже во время операции пациентка перестала чувствовать боль и жжение в груди», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Олег Соловьев.
Такая патология очень редко встречается у людей в таком возрасте. Благодаря современному оборудованию, опыту и профессионализму врачей Мытищинский больницы удалось вовремя поставить правильный диагноз, оказать помощь и начать лечение пациентки.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо, она переведена в отделение кардиологии, находится под наблюдением врачей. 

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