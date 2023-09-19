Вирусолог Аграновский развеял миф о новом штамме коронавируса «Пирола»

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«Возможно, потребуется переделка вакцины под “омикрон”, и, в частности, под этот штамм. Потому что они меняются, они уходят от антител, которые образовались в ответ на ранее перенесенные коронавирусные инфекции. Это становится одной из сезонных ОРВИ», — сказал Аграновский.
«Конечно, когда заболели тысячи людей, то кто-то может заболеть тяжело; есть люди с ослабленным иммунитетом, группы риска, — вот им можно сделать вакцинацию. Но “омикрон” — сам по себе обязательная вакцина. Он рано или поздно найдёт и ковидоскептика, и вакциноненавистника, и всех их проиммунизирует. Люди почихают, покашляют и приобретут антитела», — добавил Аграновский.Читайте также:
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