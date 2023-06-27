Вирусолог Аграновский рассказал, как спастись от норовирусной инфекции

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«Этот вирус распространяется с пищей и всякими загрязнениями, которые могут попасть в организм через рот, поэтому необходимы гигиенические меры. Возможны какие-то ограниченные карантины в данном случае. И наблюдение врачей, поддерживающая терапия. Ничего другого тут, пожалуй, не придумаешь», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Аграновский.
Ранее сообщалось, что в четырёх детских садах Свердловской области произошла вспышка норовирусной кишечной инфекции. Кроме того, кишечная инфекция стала причиной госпитализации 30 детей и из лагеря в Псковской области. Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что после получения результатов анализов дети отправятся домой. Состояние детей оценивается как легкой степени тяжести.