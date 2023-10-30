Вирусолог Альтштейн: Оспа обезьян не грозит для России

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Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оспа обезьян не угрожает России.
«За всё время распространения этого заболевания по всему миру официально сообщалось об одном случая оспы обезьян в России. Нет вероятности, что это заболевание придёт в Россию и будет играть какую-ту серьёзную роль», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Альтштейн.
Учёные установили, что при передаче от человека к человеку патогенность вируса быстро уменьшается. Альтштейн отметил, что в мае прошлого года была объявлена пандемия оспы обезьяны, но она была условной. По его словам, летальность болезни невысокая.
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Мелисса Тимофеева