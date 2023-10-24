Вирусолог Альтштейн: «Во всем мире с коронавирусом проблем больших нет»

Фото: istockphoto.com/Worledit
«Было у вас на той неделе 2 тыс. зараженных, а на этой — 2 400, на следующей будет 2 200, потом 2500 и т.д. Всё это несущественные величины, пика заболеваемости сейчас нет. Во всём мире с коронавирусом проблем тоже больших нет. Сегодня «бал правят» варианты штамма COVID-19 «Омикрон» с невысокой летальностью. Теперь они, кстати, уже не такие уж и заразные», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Альтштейн.
При этом, он также подтвердил, что прежние вакцина от коронавируса уже не спасают от заболевания из-за мутации вируса. Однако, по его словам, новые, более эффективные препараты уже разрабатываются.
Читайте также:
Онищенко объяснил снижение эффективности «Спутника V»
Академик Зверев подтвердил неточность статистики по коронавирусу
Гинцбург рассказал о старте исследований новой вакцины «Спутник» с участием детей