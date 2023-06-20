Вирусолог Альтштейн объяснил, почему в России эпидемии холеры не будет

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Вирусолог Альтштейн: «Холера не является опасным заболеванием»
Вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что эпидемии холеры в России не будет, поскольку обнаруженный в Николаевской области Украины возбудитель заболевания не является патогенным организмом и может контролироваться санитарной эпидемиологической службой.
Он подчеркнул, что в цивилизованных странах в настоящее время холера не доставляет больших проблем.
А вот что касается эпидемии коронавируса, то она уже трансформировалась в сезонные заболевания. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что обнаруженный холеровидный вибрион пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС, обитал в прибрежных водах Азовского моря много лет, но воду оттуда использовать не следует из-за риска заражения.
«Речь идёт о холероподобном вибрионе. В таком случае не будет эпидемии холеры. Это не патогенный организм. Сейчас холера не является опасным заболеванием, это контролируется санитарной эпидемиологической службой и противоэпидемическими ограничениями», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Альтштейн.
А вот что касается эпидемии коронавируса, то она уже трансформировалась в сезонные заболевания. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
«От коронавируса продолжают умирать, но существенно в меньших количествах. После гриппа, аденовируса и любых респираторных вирусов могут быть очень похожие на COVID-19 осложнения. И в нынешней ситуации можно сказать, что эпидемия закончилась, то есть она трансформировалась в обычные сезонные простуды», — отметил в беседе с «Царьградом» Хухрев.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что обнаруженный холеровидный вибрион пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС, обитал в прибрежных водах Азовского моря много лет, но воду оттуда использовать не следует из-за риска заражения.
Мелисса Тимофеева