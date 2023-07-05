Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента

Фото: istockphoto.com/CastaldoStudio
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что сибирская язва имеет две формы: кожную и лёгочную, первую из которых можно определить по внешним признакам, а вторую – по опросу самого пациента.
Так, при кожной форме сибирской язвы у пациента наблюдается крупные пятна угольного цвета.
По словам эксперта, зачастую, люди при контакте с больным животным просто не знают о его реальном состоянии.
Читайте также:
Россельхознадзор сообщил о четырех жителях Тувы с диагнозом «сибирская язва»
Названы основные способы защиты от сибирской язвы
Житель Тувы доставлен в больницу с подозрением на сибирскую язву
«Гораздо опаснее лёгочная форма. Надо немедленное вмешательство с помощью антибиотиков. Летальность достигает 60%. Симптоматика при лёгочной форме – это высокая температура и лихорадочное состояние. Определить её можно только методом опроса пациента: был ли контакт с животными, занимался ли пациент разделом мяса, и т.д.» – пояснил в беседе с «Абзацем» Чепурнов.
Читайте также:
Россельхознадзор сообщил о четырех жителях Тувы с диагнозом «сибирская язва»
Названы основные способы защиты от сибирской язвы
Житель Тувы доставлен в больницу с подозрением на сибирскую язву
Мелисса Тимофеева