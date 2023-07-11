Вирусолог Чумаков: Излечение рака коронавирусом возможно;

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Вирусолог Петр Чумаков рассказал отметил, что некоторые из онкологических больных, с которыми он работал, почувствовали значительное улучшения после того, как переболели COVID-19. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Вместе с тем, как подчеркнул вирусолог, использование коронавируса в лечении рака находится на ранней стадии и требует дальнейших исследований, которые помогут лучше понять потенциал COVID-19, а затем разработать соответствующие терапевтические стратегии.
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