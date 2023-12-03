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Вирусолог Ларичев допускает появление китайского вируса-мутанта в РФ

03 декабря 2023, 16:36
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Вирусолог Виктор Ларичев допускает вероятность распространения китайского вируса-мутанта в РФ, но врач призывает не бояться его.
Об этом вирусолог рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». С его слов, отечественные специалисты пока не могут точно сказать, какое это заболевание: вирусное или бактериальное. При этом бояться его не стоит, потому что нет данных о высокой летальности.

«Переболеем — и все пройдет», —сказал Виктор Ларичев.

По словам заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, паниковать не нужно. Он объяснил, что китайские исследователи ничего нового пока не обнаружили: они диагностируют известные возбудители респираторных заболеваний.

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#вирус
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Гастроэнтеролог Вялов рассказал о пище, вызывающей рак поджелудочной железы
Врач Вялов: жирная пища может вызвать рак поджелудочной железы
03 декабря 2023, 15:04

Фото: iStock/Doucefleur

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал в своём Telegram-канале об основных причинах возникновения серьёзных заболеваний поджелудочной железы. Его слова приводит издание «Российская газета».
Специалист посоветовал россиянам обращаться к врачу при первых же признаках проблем с поджелудочной, поскольку последствия таких заболеваний могут иметь летальный исход. 

Одним из опаснейших заболеваний, по словам Вялова, является панкреатит. В 85% случаев он возникает при чрезмерном употреблении алкоголя и плохой работе желчевыводящей системы. Вместе с тем причиной может быть и употребление в пищу жирную еду. 

При этом Вялов подчеркнул, что жиры являются основными компонентами для нормального функционирования организма. Однако потреблять жиры следует в умеренном количестве, что польза не переросла во вред. 

Гастроэнтеролог посоветовал два способа для того, чтобы избежать возникновения панкреатита. Можно изменить образ жизни и скорректировать питание вместе с употреблением выписанных врачом лекарств. А второй способ – это лечение в в стационаре при поддержке специалистов. 

Вялов добавил, что лишнее количество жира в организме может в конечном итоге привести к возникновению различных видов онкологических заболеваний, в том числе к раку поджелудочной железы. 

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#рак
#онкология
#врач
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#вред
#лечение
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Ученые выявили связь пластика и бытовой химии с эпидемией ожирения
02 декабря 2023, 18:45

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Ученые с помощью многочисленных экспериментом и исследований выяснили, что в окружающих людей предметах, пищевой упаковке, посуде и даже домашней пыли содержатся вещества, от которых человек толстеет.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года уровень ожирения в мире утроился. Например, в США в 2000 году от ожирения страдало 30,5% населения страны, а в 2018 — уже 42,4%. И дело не в калориях; специалисты выяснили, что их количество в пище за последние 20-30 лет даже снизилось, так как люди стали сознательно выбирать низкокалорийные продукты.

Есть мнение, что дело вовсе не в продуктах, а во вредных химических соединениях, которые содержатся в полуфабрикатах, консервах и ультраобработанной пище, а также в посуде и упаковке. Эти вещества выделили в особую группу — обесогены (буквально: «порождающие полноту»). Всего в группу обесогенов ученые включили более 50 соединений, в том числе никотин, антипирены, входящие в состав красок и защитных покрытий, большинство пестицидов и химических удобрений, а также некоторые лекарства.

Чтобы минимизировать влияние обесогенов, ученые рекомендуют выбирать натуральные продукты, например выращенные методами органического земледелия, использовать природные заменители бытовой химии — уксус, соду, лимонный сок, горчицу, меньше пользоваться пластиковой посудой.

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#сша
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#продукты
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#воз
#специалисты
#люди
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В Китае объяснили вспышку респираторных заболеваний действием известных вирусов
02 декабря 2023, 14:19

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Волна острых респираторных заболеваний (ОРЗ), охватившая Китай, связана с уже известными возбудителями. Никаких новых патогенов не выявлено.
Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн. Он подчеркнул, что никаких новых инфекций, вызываемых ранее не известными вирусами и бактериями, в ходе исследований обнаружено не было. Ми Фэн также добавил, что по отношению к циркулирующим сейчас в Китае ОРЗ используются сложившиеся и апробированные методы лечения.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что вспышки микроплазменной пневмонии в Китае в зимнее время не являются чем-то исключительным. В данный момент это заболевание не рассматривается в качестве имеющего пандемический потенциал.

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#китай
#пневмония
#заболевания
#лечение
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Роспотребнадзор опроверг лихорадку денге у прибывшего из Шри-Ланки пассажира
02 декабря 2023, 07:01

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Роспотребнадзоре по Москве опровергли информацию о прибывшем из Шри-Ланки в «Шереметьево» пассажире с признаками якобы лихорадки денге. У пациента выявили грипп, говорится на официальном сайте ведомства.
Уточняется, что больному провели полный осмотр и необходимые лабораторные исследования, после изучения которых медики диагностировали у пациента грипп.

Ранее пассажиров рейса Шри-Ланка – Москва, который 29 ноября прибыл в «Шереметьево», призвали не заниматься самолечением и, при появлении признаков острых респираторных заболеваний, немедленно обращаться в медицинское учреждение.

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#шереметьево
#вирус
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#врачи
#грипп
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Врач Павлова рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Эндокринолог Павлова: В день допустимо съедать до пяти мандаринов
02 декабря 2023, 05:29

Фото: iStock/Oksana Shyriaieva

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила россиян о том, что в преддверии Нового года не следует есть килограммы мандаринов. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», — говорится в публикации.

При этом дневную норму лучше всего разделить на несколько приёмов пищи, добавила Павлова.

Также доктор рассказала, что при умеренном потреблении полезными являются не только дольки мандаринов, но и их кожура, которую можно добавлять в воду или другие напитки. В мандаринах содержаться витамины А и С, укрепляющие иммунитет, зубы и кости, заключила эндокринолог.

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Эндокринолог Новосад: Диабет стал чаще развиваться у детей и подростков
Эндокринолог Новосад: Диабет может развиться в любом возрасте
02 декабря 2023, 01:12

Фото: iStock/Irina_Geo

Врач-эндокринолог Софья Новосад предупредила, что диабет, даже при учёте своей неинфекционной природы, распространяется с эпидемической скоростью. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист отметила, что заболевание может начать развиваться в любом возрасте, а в последнее время среди подростков и детей наблюдается его учащение. По словам Софьи, в зоне риска находятся люди старше 45 лет и те, кто регулярно употребляет в пищу много простых углеводов. 

Новосад рассказала, что на начальных стадиях диабет может протекать бессимптомно. Иногда первые признаки заболевания - такие, как сухость во рту, жажда и частое мочеиспускание - появляются уже после повышения в крови глюкозы.

Доктор посоветовала внимательно следить за появлением новых симптомов и обращать внимание  на факторы риска, среди которых малоподвижный образ жизни и лишний вес.

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Сексологт Булах рассказал о разнице мужского и женского оргазма
#врач
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#люди
#здоровье
#симптомы
#сахарный диабет
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Сексолог рассказал о разнице мужского и женского оргазма
Сексолог Булах рассказал в чем разница между мужским и женским оргазмом
01 декабря 2023, 21:36

Фото: istock / Denisfilm

Женский и мужской оргазмы различается степенью активности мозга и контроля над ситуацией.
Об этом рассказал психотерапевт, врач-сексолог, акушер-гинеколог Андрей Булах в беседе с РИАМО. Эксперт, сослался на исследования, которые свидетельствуют о том, что у мужчин во время оргазма активируется 3-5 зон мозга, в то время как у женщин задействованы до 30 зон. 

 «Но есть и плюсы: у мужчины оргазм менее выражен, он длится до шести секунд. Женский оргазм более богат на эмоциональные и физические ощущения, он более продолжительный, примерно в два раза», — объяснил врач.
Он также отметил, что у мужчин и женщин разные восстановительные периоды перед следующей кульминацией. Женщина может оргазмировать через небольшой промежуток времени, в то время как мужчине понадобится время для восстановления. 

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Врач Драпкина рассказала, как можно определить риск инфаркта по внешнему виду ушей
Врач Драпкина рассказала, что складка на мочке уха связана с риском инфаркта
01 декабря 2023, 20:57

Фото: iStock/Farknot_Architect

Заслуженный врач РФ, профессор Оксана Драпкина рассказала в своем телеграм-канале о признаке высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который можно обнаружить на ухе человека.
Как сообщает Драпкина, к данному признаку относится диагональная складка на мочке уха, которая называется признаком Франка. По мнению врача, в холодное время года люди более подвержены сердечным приступам, по этой причине необходимо уделять особое внимание здоровью сердца. Тем, кто страдает сердечными болезнями, Драпкина порекомендовала теплее одеваться и внимательно следить за уровнем давления, сахара и холестерина.

Ранее кардиолог Оксана Дикур заявила, что основным симптомом инфаркта является острая, сжимающая боль за грудиной. При этом такая боль чаще всего сопровождается резким недомоганием, затруднением дыхания, слабостью, страхом смерти.

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Дубненские врачи спасли женщину в критическом состоянии после ДТП
01 декабря 2023, 20:30

Фото: Минздрав МО

Врачи Дубненской больницы спасли пациентку с многочисленными переломами после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
61-летняя женщина была доставлена в реанимацию в критическом состоянии. Врачи оперативно стабилизировали её состояние, провели диагностические исследования и выявили многочисленные повреждения внутренних органов, травму грудной клетки, ушиб лёгкого, перелом плеча, повреждения костей голени, таза, позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму. 
Несколько недель пациентка находилась в тяжелейшем состоянии, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия помогла предотвратить угрозу жизни. 
«По мере стабилизации состояния женщины травматологи провели две операции – при помощи штифтов малоинвазивным методом восстановили плечо и голень. Далее хирурги извлекли жидкость из пространства между внутренней поверхностью грудной стенки и наружной поверхностью лёгкого для восстановления дыхания», – рассказал главврач больницы Игорь Давронов.
Всего пациентка провела в больнице почти три месяца. Теперь, несмотря на пожилой возраст и серьёзные травмы, она вновь может самостоятельно передвигаться. Сейчас женщина выписана домой. Ей предстоит курс реабилитации.

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