Вирусолог Ларичев допускает появление китайского вируса-мутанта в РФ

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Вирусолог Виктор Ларичев допускает вероятность распространения китайского вируса-мутанта в РФ, но врач призывает не бояться его.
Об этом вирусолог рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». С его слов, отечественные специалисты пока не могут точно сказать, какое это заболевание: вирусное или бактериальное. При этом бояться его не стоит, потому что нет данных о высокой летальности.
По словам заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, паниковать не нужно. Он объяснил, что китайские исследователи ничего нового пока не обнаружили: они диагностируют известные возбудители респираторных заболеваний.
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«Переболеем — и все пройдет», —сказал Виктор Ларичев.
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Мария Фирсова