Вирусолог Малышев: Заразиться менингитом через посылку маловероятно

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Вирусолог Николай Малышев отметил, что менингит передаётся от человека к человекe воздушно-капельным путём, а потому заразиться через посылку маркетплейса заболеванием маловероятно.
«Менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным способом. То есть, через контакты с носителями, больными. <…> А вот заразиться через посылку маловероятно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.
Он добавил, что при заражении симптомов может не быть вообще, а могут случится менингит, энцефалит и шок. Таким образом, инфицированный может и не подозревать о болезни.
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